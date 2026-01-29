“México tiene un líder maravilloso”: Trump tras llamada con Sheinbaum

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta mañana mantuvo una conversación con Donald Trump, el mandatario estadunidense confirmó la llamada y detalló que dialogaron sobre la seguridad en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

En un mensaje en sus redes sociales, Trump destacó que tuvo una llamada muy productiva con la presidenta de México, “muy positiva para ambos países”.

“Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”, explicó.

Trump adelantó que pronto volverá a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, y en última instancia, “programaremos reuniones en nuestros respectivos países”.

El mandatario estadunidense también se dio tiempo para destacar que en la presidenta Sheinbaum, “México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello”.

Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello”, escribió Trump.

Mensaje del presidente Donald Trump Foto: Especial

Mantienen llamada productiva y cordial

Esta mañana, justo antes del inicio de la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que mantuvo una llamada con el mandatario estadunidense Donald Trump, con quien mantuvo una conversación productiva y cordial.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum destacó que con base en el diálogo “seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en la llamada telefónica de esta mañana se acordó que “ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

Además, dio a conocer que durante la llamada pudo saludar a Melania Trump, esposa del mandatario estadunidense.

Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania, y tuve oportunidad de saludarla”, detalló.

Recordó que conoció a Melania Trump en su visita a Washington, durante el sorteo del Mundial 2026.

Sheinbaum y Trump hablan por más de 30 minutos

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la llamada que esta mañana sostuvo con Donald Trump fue una llamada “cordial y amable”.

Ante los representantes de los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum mencionó que la llamada con su homólogo estadounidense duró alrededor de 40 minutos, en la que “hablaron de varios temas”.

Mencionó que hablaron de varios temas y quedaron en seguir avanzando: “hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más; pero fue una conversación muy cordial”.

Sobre el tema de seguridad, en la llamada ambos mandatarios coincidieron que van muy bien, mientras que en el tema comercial analizaron varios aspectos, en los que se sigue “avanzando y conversando”.

Recordó que ayer, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, donde se trató el tema del tratado comercial.

jcp