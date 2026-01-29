V-Tech, la innovación de Promoitalia liderada en México por la Dra. Marimar Guerra

La formulación de V-Tech combina estructuras exosomales sintéticas, polinucleótidos de alto peso molecular, péptidos biomiméticos y células madre de origen vegetal, con el objetivo de activar receptores celulares, frenar el envejecimiento prematuro, estimular la producción de colágeno, mejorar la hidratación profunda y reforzar la defensa cutánea frente al estrés oxidativo.

El tratamiento clínico se aplica mediante microagujas o mesoterapia y está indicado para rostro, cuello y manos. De acuerdo con la compañía, los resultados comienzan a ser visibles dos semanas después de la primera sesión, con un protocolo recomendado de cuatro a cinco sesiones, realizadas cada 15 días.

Liderazgo médico en México

En México, la Dra. Marimar Guerra, especialista en medicina genómica y referente en medicina estética, preventiva y de longevidad, se posiciona como una de las pioneras en la aplicación de V-Tech, integrándolo de manera estratégica en los protocolos personalizados de MEDAE, su clínica especializada en innovación médica y bienestar integral.

Reconocida por su enfoque científico, visión de vanguardia y atención altamente personalizada, la Dra. Guerra ha incorporado este sistema como parte de una filosofía clínica orientada a la regeneración celular, la prevención del envejecimiento y la optimización de la salud de la piel desde un abordaje profundo y consciente.

"V-Tech representa un avance significativo en la medicina estética regenerativa. No se trata únicamente de mejorar la apariencia de la piel, sino de activar procesos celulares reales que favorecen su reparación, funcionalidad y longevidad. Integrar este tipo de tecnologías en MEDAE nos permite ofrecer tratamientos más seguros, efectivos y alineados con la medicina del futuro", señaló la Dra. Marimar Guerra.

Ciencia y tecnología de alta precisión

Como parte integral del sistema, V-Tech incluye una mascarilla postratamiento formulada con ácido hialurónico, células madre vegetales y fracciones de polisacáridos de baba de caracol, diseñada para potenciar la hidratación, favorecer la bioreestructuración cutánea y reducir la inflamación posterior al procedimiento. Además, se recomienda complementar el protocolo con el tratamiento domiciliario Exo-Tech Gel, con el objetivo de maximizar y prolongar los resultados clínicos.

Por su parte, Basso Di Pasquale, químico farmacéutico y director científico de Promoitalia, explicó que la estructura exosomal sintética desarrollada por la compañía es "muy similar a la que producen de manera natural nuestras células madre, pero sin las proteínas que podrían generar reacciones adversas". Añadió que este desarrollo se obtiene en un entorno altamente controlado, lo que lo convierte en un activo "extremadamente puro e hipoalergénico".

Con V-Tech y la incorporación de especialistas líderes como la Dra. Marimar Guerra, Promoitalia consolida su posición como un referente en innovación científica aplicada a la estética médica, marcando el rumbo de una nueva generación de tratamientos regenerativos.