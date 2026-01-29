Sheinbaum agradece mensaje de Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al presidente Donald Trump por el reconocimiento que le externó tras la llamada que tuvieron la mañana del jueves.

Hacia el final de la rueda de prensa matutina la titular del Ejecutivo pidió que en la pantalla de apoyo se desplegará un mensaje publicado por Trump.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello”, publicó el presidente Trump.

“Muchas gracias al presidente Trump”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera Foto: Pável Jurado Canseco

Sostienen conversación productiva y cordial

Por Arturo Páramo

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves tuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de temas comerciales y consideró que los resultados fueron productivos.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.

Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, expuso Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

La de este jueves fue la llamada 12 que realizan Sheinbaum y Trump.

La titular del Ejecutivo modificó este jueves el horario de la rueda de prensa matutina que inicia cotidianamente a las 7:30 hoyas y fue convocada a las 9:00 horas.

“Vamos avanzando muy bien”: Sheinbaum

Por JC Ponce

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en la conversación, Donald Trump estuvo de acuerdo con ella en que ambos países avanzan “en el entendimiento general que tenemos”.

Sobre el acuerdo comercial, la presidenta Sheimbaum reiteró que aunque aún no hay nada concreto, “se avanza bien”.

Destacó que los funcionarios estadunidenses reconocen que México tiene el mejor acuerdo de todo el mundo “y seguimos avanzando, tanto en las tarifas que tenemos ahora, como en lo que ellos llaman las barreras no tarifarias, como en lo que ellos tienen interés para la revisión del tratado”.

T-MEC entre los temas abordados

Por Fernando Dávila

La mandataria mexicana reveló que entre estos temas que se abordaron estuvo el tratado comercial del T-MEC, el cual recientemente retomó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el de Comercio de EU, Howard Lutnick y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.

El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros actores involucrados.

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sheinbaum añadió que su homólogo estadounidense reiteró su interés en que México levante "barreras no tarifarias" que restringen el comercio entre ambos países.

“Me invitó a EU, pero aún no hay fecha”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum también dio a conocer que Donald Trump la invitó a visitar Estados Unidos, pero aún no definen la fecha del encuentro.

Me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en ninguna fecha en particular”, destacó.

Explicó que dese su visita a Washington, el presidente Trump la invitó, pero quedaron en seguirse llamando para darle seguimiento a las reuniones que mantiene los equipos de ambos países.

