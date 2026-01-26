Trump envía a su "zar" antiinmigración a Minnesota tras muerte de manifestante

El presidente Donald Trump anunció este lunes que enviará a Tom Homan, su llamado “zar fronterizo”, a Minnesota, luego de la creciente indignación nacional por el segundo tiroteo mortal contra un ciudadano estadounidense cometido por agentes de inmigración en menos de tres semanas en Mineápolis.

La decisión ocurre en medio de protestas masivas, cuestionamientos judiciales y presiones políticas contra la ofensiva antiinmigración federal, desplegada desde hace semanas en una ciudad gobernada por demócratas.

Trump confirmó el envío de Homan a través de un mensaje en redes sociales.

Tom es duro pero justo, y dependerá directamente de mí”.

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Homan asumirá el control directo de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, lo que refuerza la señal de centralización del mando federal en el estado.

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota. AFP

Dos estadounidenses muertos

**Alex Pretti, 37 años

El caso más reciente ocurrió el sábado, cuando agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que se trató de un ataque contra los agentes.

Sin embargo, videos verificados por Reuters muestran a Pretti sosteniendo un teléfono móvil, no un arma, mientras intentaba ayudar a manifestantes que habían sido empujados al suelo.

Las imágenes indican que fue derribado y recibió alrededor de 10 disparos.

Se ven grafitis y una ventana rota mientras los manifestantes participan en el "¡FUERA EL HIELO!". AFP

**Renee Good, 7 de enero

El 7 de enero, otro agente federal mató a la ciudadana estadounidense Renee Good dentro de su vehículo.

Autoridades señalaron que intentó embestir al agente.

No obstante, grabaciones de transeúntes sugieren que intentaba alejarse cuando fue baleada.

Videos contradicen versión oficial

La difusión de material audiovisual verificado por medios internacionales ha sido clave para intensificar la controversia. En ambos casos, las imágenes contradicen los primeros comunicados oficiales, debilitando la narrativa del uso legítimo de la fuerza.

Los padres de Alex Pretti acusaron públicamente a la administración Trump de difundir.

Mentiras repugnantes”.

En un comunicado afirmaron que su hijo estaba “claramente desarmado” cuando fue abatido por agentes del ICE.

Trump culpa al “caos demócrata”

En una extensa publicación en Truth Social, Trump responsabilizó a dirigentes demócratas estatales y municipales.

Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

El mandatario también dijo en entrevista con The Wall Street Journal que su gobierno evalúa retirar eventualmente a los agentes federales de Mineápolis, aunque sin un calendario definido.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió el retiro inmediato del operativo federal.

“Trump debe retirar de Minnesota a sus 3,000 agentes sin entrenar antes de que asesinen a otro estadounidense”.

Las autoridades locales presentaron una demanda contra el gobierno federal, buscando una orden judicial para suspender la operación, con audiencia inicial programada para este lunes.

Protestas y presión empresarial

Tras la muerte de Pretti

Cerca de 1.000 personas marcharon en Mineápolis.

Cerca de marcharon en Mineápolis. Vecinos y personal médico realizaron vigilias en la avenida Nicollet.

60 grandes corporaciones con sede en Minnesota , incluida Target , firmaron una carta abierta pidiendo una desescalada inmediata .

Obama y Clinton

El expresidente Barack Obama calificó el hecho como una.

Tragedia desgarradora y un llamado de atención”.

Por su parte, Bill Clinton condenó las “horribles escenas” y llamó a defender los valores democráticos fundamentales.

La tensión aumentó nuevamente tras la detención del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Conejo Arias, ciudadano ecuatoriano, cuando llegaban a su domicilio en Mineápolis.

El caso ha sido citado por activistas como ejemplo del impacto humano de los operativos federales.

