PT se deslinda del diputado Narro Céspedes, por presunto vínculo con el CJNG

La Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo (PT), se deslindó del diputado José Narro Céspedes, presuntamente involucrado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), situación que estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En septiembre de 2022 se difundió fotografía en la que Narro Céspedes aparecía durante una comida en Acapulco con ‘El Gerry’, operador del CJNG, efectuada meses antes.

Fue después de aquella reunión, realizada el 5 de marzo de ese año en la que desaparecieron dos marinos de la SEMAR, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita asignados como escoltas del entonces senador.

El diputado José Narro Céspedes Especial

El PT se deslindó

“El Partido del Trabajo se deslinda de manera tajante de cualquier vínculo político, electoral o de representación con el diputado José Narro Céspedes, quien no forma parte de este instituto político en ninguna de sus instancias desde hace 15 años, por lo que desde entonces no se guarda relación alguna”, informó el PT.

Agregó que, ante las recientes publicaciones sobre supuestos vínculos del diputado Narro con actividades ilegales, así como la mención de nombres y situaciones que ponen en duda la integridad del partido y el compromiso con la legalidad, el PT no reconoce ningún trato con José Narro Céspedes.

Es diputado federal

“El actual diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, fue expulsado del PT desde el 30 de junio de 2010; posteriormente militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de 2007 al 2017 y finalmente en el 2018 se incorporó a Morena siendo senador bajo esas siglas.

“Por lo tanto (José Narro) no representa ni a nuestro partido ni a sus ideales, es así que cualquier actividad o declaración realizada por él es de su exclusiva responsabilidad”, precisó el PT a través de un posicionamiento.

En este sentido, el partido rechazó los señalamientos que pretenden asociar al instituto político con el diputado, y reafirmó su compromiso con la transparencia, la honestidad y la justicia.

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