Defensa revela motivo de la renuncia de Óscar Rentería Schazarino a la SSP de Sinaloa; propone a sustituto

Tras la renuncia del general Óscar Rentería Schazarino a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que se debe a que, como militar en activo, busca continuar con su ruta profesional al interior de las Fuerzas Armadas.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Manzanillo, Colima, se cuestionó la salida del exfuncionario en medio de las tensiones entre Los Chapitos y La Mayiza, derivado de la detención y entrega de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos.

Trevilla Trejo manifestó que Rentería Schazarino desempeñó un buen trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa e incluso mejoró la coordinación entre autoridades de los tres niveles.

“Ha hecho muy buen trabajo, implementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales, municipales y también él está en el activo. Y es necesario que él siga con su ruta profesional. De lo contrario, lo estaríamos afectando. Entonces, ese es el motivo por el cual ya consideramos que es conveniente su relevo. También va a llegar una persona muy capaz”, respondió.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coincidió en que la salida del general Óscar Rentería Schazarino de la SSP de Sinaloa no se debe a un mal desempeño, por el contrario y aseguró que es un cambio que ya debía de darse.

"Es muy bueno el general Schazarino. Sinaloa, pues tiene sus tensiones y él no tuvo un mal desempeño, sino sencillamente es un cambio importante que debía de darse", comentó al respecto luego de que se diera a conocer ayer la renuncia del general.

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Proponen a otro militar para la SSP de Sinaloa

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que se presentó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otro militar en activo. El titular de la Defensa explicó que Óscar Rentería Schazarino se va a incorporar a actividades donde él pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía y su antigüedad en el Ejército.

En su momento, el gobernador de Sinaloa informó que Rentería Schazarino fue una propuesta directa del secretario de la Defensa Nacional, y tuvo la aprobación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Desde que se designó al general Schazarino como secretario de Seguridad en Sinaloa fue una selección basada en su trabajo, profesionalismo y antecedentes dentro de toda su carrera militar", destacó el titular de la Defensa.

El general Óscar Rentería Schazarino rindió protesta como titular de la SSP de Sinaloa el 21 de diciembre de 2024. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, fue el encargado de tomarle la protesta en una ceremonia en la que estuvo acompañado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

En su discurso, el gobernador de Sinaloa agradeció el apoyo de las fuerzas armadas en las tareas de combate a la inseguridad, especialmente en la zona centro del estado, sin descuidar el resto de la entidad.

Antes de asumir como secretario de Seguridad en Sinaloa, Rentería Schazarino fue comisionado como comandante de la 43 zona militar en Apatzingán, Michoacán.

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