Trump cambia nombre de Nuevo México por Nueva América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth Social, para cambiar el nombre de Nuevo México.

En un mapa que publicó en sus redes sociales la mañana de este domingo, Trump modificó el nombre del estado de Nuevo México, por el de Nuevo América, tachando la palabra de México.

Mapa de Nuevo México que Trump modificó por Nueva América Foto: @realDonaldTrump

Horas después, el presidente Trump siguió con la idea en sus redes sociales, pero en esta ocasión utilizó un video para modificar un letrero de Welcome to New México, por Welcome to New América.

En la publicación, Trump destacó que “muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México -uno de los estados con mayor fraude electoral de todos los tiempos- por el de NUEVA AMÉRICA. Suena más prestigioso y hermoso para los habitantes de ese estado, que tiene un potencial increíble”

“¡Vaya, me encanta!”, agregó el presidente de Estados Unidos.