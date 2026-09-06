Detienen a cuatro huachicoleros y recuperan 13 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

Un operativo contra el almacenamiento ilegal de combustible terminó con cuatro personas detenidas y el aseguramiento de cerca de 12 mil 900 litros de una mezcla de hidrocarburos en el municipio de Metepec, Hidalgo.

La intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) se llevó a cabo mediante una orden de cateo en dos inmuebles de la localidad de La Victoria, tras una denuncia anónima que advertía sobre presuntas actividades relacionadas con el almacenamiento y comercialización ilícita de combustible.

Durante la revisión, personal de la Agencia de Investigación Criminal encontró 117 recipientes de diferentes capacidades, además de tres bombas conectadas a mangueras, tres vehículos y cinco teléfonos celulares.

Para garantizar la seguridad durante las diligencias, elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal implementaron un perímetro en la zona.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

La FGR señaló que, mientras no exista una sentencia, las personas detenidas deben ser consideradas inocentes.