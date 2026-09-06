Obispos de México y Estados Unidos piden avanzar en una reforma migratoria

Pese a que ha disminuido el número de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, la problemática continúa y la incertidumbre prevalece entre quienes esperan regularizar su situación.

Lo anterior trascendió durante el Encuentro de Obispos de la Frontera Texas-México, que se llevó a cabo del 4 al 6 de septiembre en Saltillo, Coahuila, y que en esta ocasión celebró 40 años.

Los Obispos de Brownsville, Daniel Flores, y de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, y el Arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, coincidieron en avanzar en una reforma integral en Estados Unidos.

Dieron a conocer que la Iglesia mantiene contacto con autoridades de México y Estados Unidos para que las acciones en materia migratoria estén encaminadas al bien común.

Finalmente, destacaron que brindan apoyo a los migrantes que lo requieren en hospedaje, alimentación, vestido, atención médica, psicológica y pastoral, así como acompañamiento legal.