Rescatan en BCS a 10 personas atrapadas dentro de autos arrastrados por arroyos

Ante las lluvias registradas durante las primeras horas de este domingo en distintas zonas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, la dirección municipal de Protección Civil a través de su director, Francisco Cota Márquez, informó que se han atendido reportes de personas y vehículos atrapados en dos cauces de arroyo, lo que representa un riesgo para la ciudadanía y para los cuerpos de rescate.

Detalló que se activó un operativo coordinado en el arroyo El Surgidero, en la comunidad de La Ribera, para el rescate de al menos 10 personas que quedaron atrapadas en tres vehículos.

Asimismo, personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo de la Estación No. 3, a bordo de las unidades B-55 y B-02, atendieron otro reporte en el arroyo Santa Catarina por un vehículo que era arrastrado por la corriente.

Al arribar, se confirmó que se trataba de un vehículo particular sin ocupantes en su interior.

En el sitio, particulares intentaban remolcarlo, por lo que se dio aviso a la Dirección General de Seguridad Pública para extraerlo con el equipo de grúas.

Cota Márquez explicó que el principal riesgo es el incremento súbito del nivel y fuerza de los cauces, debido a los escurrimientos de agua y sedimentos provenientes de las zonas serranas, aun cuando no se registran lluvias.

“Con 30 centímetros de agua, un vehículo puede ser arrastrado. Una corriente de apariencia baja puede tener la fuerza suficiente para arrastrar un vehículo y provocar una emergencia”, advirtió.