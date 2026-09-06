Américo Villarreal afirma que México avanza con rumbo definido

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que México vive una transformación con rumbo definido y un proyecto de nación que continúa consolidándose bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el país atraviesa una nueva etapa de cambios institucionales, desarrollo económico y ampliación de derechos.

Durante una emisión del programa Diálogos con Américo, en la que analizó el Segundo Informe de Gobierno de la mandataria federal, Villarreal afirmó que la Cuarta Transformación forma parte de un proceso histórico comparable con la Independencia, la Reforma y la Revolución, al sostener que los grandes cambios nacionales requieren continuidad para consolidarse.

“Nuestro país tiene rumbo, tiene estructurado un proyecto de nación”, expresó, al señalar que la estrategia del actual gobierno busca fortalecer la infraestructura, el desarrollo científico y tecnológico, así como reconstruir el tejido social mediante políticas enfocadas en vivienda, salud, educación, alimentación y empleo digno.

El mandatario tamaulipeco sostuvo que la transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum mantiene una dirección clara, con el humanismo mexicano como eje de gobierno y una visión de desarrollo sustentada en la justicia social, la soberanía y una economía con sentido ético.

Entre los resultados que destacó mencionó la reducción de personas en condición de pobreza, el avance de programas sociales que benefician a millones de mexicanos, la meta de construir 1.8 millones de viviendas del bienestar, el fortalecimiento del sistema de salud, las becas educativas y el impulso a proyectos de infraestructura.

Villarreal también defendió el modelo económico impulsado por la actual administración, al señalar que el crecimiento debe construirse “de abajo hacia arriba”, fortaleciendo primero a la base social para dinamizar la economía nacional, además de promover una relación de responsabilidad social entre el sector empresarial y el Estado.

En materia institucional, destacó la elección democrática del Poder Judicial, el mayor protagonismo de las mujeres en la vida pública y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como parte de un proceso de ampliación de derechos.

Respecto a Tamaulipas, afirmó que la estrategia de seguridad estatal sigue los cuatro ejes planteados por la presidenta Sheinbaum: atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia para prevenir el delito y coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y las fiscalías.

Al concluir su mensaje, el gobernador sostuvo que la transformación debe medirse por su capacidad para fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida de la población, con el objetivo de construir un país “donde nadie se quede atrás y nadie se quede afuera”.