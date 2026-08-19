Tres trabajadores de Capufe mueren atropellados en la Autopista del Sol

Tres trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) murieron atropellados mientras realizaban labores de protección y señalización en la Autopista del Sol, a la altura del municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:45 horas, cuando personal del área de Protección a Carreteras de Capufe colocaba reflejantes debajo del puente conocido como Los Cuates, en el kilómetro 259 de la Autopista del Sol.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta habría impactado las señalizaciones instaladas en la zona de trabajo y posteriormente atropelló a los empleados que se encontraban realizando sus labores.

Como consecuencia del impacto, tres trabajadores de Capufe perdieron la vida debajo del puente Los Cuates.

Un cuarto trabajador resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Los primeros reportes señalaron que sus heridas eran leves.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se establecían las condiciones en las que ocurrió el accidente.

Reportan retención del presunto responsable

Tras el atropellamiento, una familia que circulaba por la misma vía habría realizado una llamada al número de emergencias 911 para reportar las características del vehículo involucrado, incluyendo su marca y placas.

Con esos datos, el vehículo señalado como presuntamente responsable habría sido localizado y retenido en la caseta de La Venta, en el municipio de Acapulco.

Hasta el momento, las investigaciones deberán determinar la responsabilidad del conductor y las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropellamiento.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios que permitan esclarecer el accidente.

Una vez concluidos los trabajos periciales, los cuerpos de los tres trabajadores fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Posteriormente, los restos fueron entregados a sus familiares para los procedimientos correspondientes.