Fuerza Civil decomisa armas, municiones y 6 camionetas en Nuevo León

Un operativo que se desplegó ante la presencia de hombres armados que intentaban ingresar al estado dejó el decomiso de armas de alto calibre y vehículos en Parás, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este miércoles en un camino de terracería en los límites con el estado de Tamaulipas.

“El despliegue se realizó en un camino de terracería en los límites del estado, donde los oficiales georreferenciaron a un grupo de personas presuntamente armadas que trataban de ingresar a territorio nuevoleonés”, precisó Fuerza Civil.

Estableció que las acciones se derivaron de trabajos estratégicos y tácticos a cargo de las divisiones de Investigación e Inteligencia, Caminos, Control Territorial y Aérea de Fuerza Civil.

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Los efectivos se aproximaron al sitio para copar a los sospechosos, quienes estaban fuera de sus vehículos, y al ver la presencia policial huyeron y abandonaron sus pertenencias.

En el sitio se decomisaron seis camionetas, cinco con placas de Texas, Estados Unidos, y una con placas de Nuevo León; tres armas largas abastecidas, 143 cargadores, mil 843 municiones, cuatro cascos balísticos y un chaleco balístico.

Los objetos y los vehículos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.