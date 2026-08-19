Van seis detenidos por hallazgo de cuerpos encajuelados en Monterrey, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ya son seis las personas detenidas en relación al hallazgo de dos cuerpos emplayados y encajuelados en la colonia Bella Vista de Monterrey.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, explicó que este fue el resultado de 17 cateos realizados en la colonia Industrial como parte de las investigaciones.

Durante los operativos fueron aseguradas diversas evidencias que serán incorporadas a las carpetas correspondientes, de acuerdo a ABC Noticias.

“Se han practicado 17 cateos en la colonia Industrial y se han obtenido diversas evidencias que van a ser utilizadas dentro de la carpeta y hay seis detenidos por narcomenudeo. Los cateos son por las unidades de narcomenudeo y de homicidios”, señaló.

Los cateos llevan realizándose desde la semana pasada.

El hallazgo ocurrió la noche del 6 de agosto pasado, cuando policías localizaron un Honda City blanco abandonado sobre la Avenida Ruiz Cortines, luego de recibir un reporte por un olor fétido proveniente de la unidad.

Al revisar la cajuela, los agentes encontraron dos cuerpos envueltos en plástico, por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía.

Poco después se reportó la aprehensión de Francisco “N”, de 47 años en la colonia Sarabia luego de presuntamente realizar detonaciones contra policías de Monterrey.

Los informes preliminares arrojaron que se le investigó al presunto con relación al abandono del automóvil donde se localizaron los cadáveres.