Caen tres con más de 100 kilos de opio en Tijuana; quedan vinculados a proceso

Tres hombres detenidos en Tijuana, Baja California, con más de 100 kilos de opio, un arma corta y cartuchos fueron vinculados a proceso por un juez federal. Los imputados fueron identificados como José Yobani Arias Medina, José Manuel Pérez Sánchez y Norman Aurelio Servín Mena, quienes enfrentan cargos por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de opio con fines de comercio.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), los tres hombres fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal cuando circulaban a bordo de un vehículo sobre el bulevar Gato Bronco, en la colonia Cañón del Padre, en Tijuana.

Durante la intervención policial fueron asegurados un arma de fuego corta, diversos cartuchos y 100 kilos, 525 gramos y cinco miligramos de opio.

Tras la detención, el Ministerio Público de la Federación integró los informes relacionados con la captura en flagrancia, además de incorporar dictámenes periciales y reportes criminales que posteriormente fueron presentados ante la autoridad judicial.

Todos enfrentan cargos por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de opio con fines de comercio. Cortesía

Con estos elementos, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California judicializó la carpeta de investigación y solicitó la celebración de la audiencia inicial.

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la representación federal, el juez de control determinó vincular a proceso a José Yobani Arias Medina, José Manuel Pérez Sánchez y Norman Aurelio Servín Mena.

Como medida cautelar, los tres permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social La Mesa, ubicado en Tijuana.

El juez también concedió un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar con la integración de pruebas relacionadas con el origen, destino y posible comercialización del opio asegurado.