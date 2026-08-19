Anuncian inversiones para Hidalgo

En Hidalgo se invertirán más de 16 mil millones de pesos para la urbanización de un polo de desarrollo en Tizayuca, Hidalgo, y en la reactivación de una cementera en Tula, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa, se anunció que el polo de desarrollo en Zapotlán, en Tizayuca, tendrá una inversión de 10 mil 106 millones de pesos para urbanizar las 900 hectáreas de terreno en las que se asentarán diversas empresas.

“Urbanización quiere decir poner las calles, que lleve electricidad, que tenga agua para poder desarrollar los parques industriales al interior y son 900 hectáreas. es un polo muy importante. Son 10 mil millones de pesos solo para la urbanización y después vienen las inversiones también de las empresas”, afirmó la presidenta.

Se espera que en el polo de desarrollo se instalen diversas industrias, entre ellas, la farmacéutica y la fabricación de dispositivos médicos.

Se espera que se generan hasta cinco mil cien empleos en la urbanización total de 497 hectáreas, y en el polo se utilicen energías limpias y se tenga un uso eficiente del agua

También se anunció una inversión de seis mil 500 millones de pesos para reactivar la cooperativa Cruz Azul, en la ciudad de Tula, y la rehabilitación de un hospital que dará servicio a los habitantes de esa localidad.

“Además de la puesta en operación de la planta de Cruz Azul que durante muchos años por razones internas, pues, se quedó sin utilizar. Entonces, una buena noticia para Hidalgo y para el país”, destacó Sheinbaum.

El terreno de 900 hectáreas en donde se desarrollará el polo es propiedad del gobierno de Hidalgo, fue adquirido previamente a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que fue cedido por el gobierno estatal al gobierno federal para habilitar el polo, explicó el gobernador Julio Menchaca.

“El día de hoy hacemos oficial la entrega a una empresa que va a ser referencia puntual a cómo va a desarrollar el Polo de Bienestar de Zapotlán: DEWA, con una inversión de más de 10 mil 100 millones, ubicado en un lugar estratégico”, destacó el gobernador Menchaca.

Dijo que el polo de desarrollo tendrá un bajo consumo de agua y contará con la electricidad necesaria para operar sin interrupciones.