La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026. Cada dos años, el Instituto pregunta a los establecimientos del sector privado qué delitos sufrieron, cuántas veces les ocurrieron, qué pérdidas tuvieron y si acudieron a denunciarlos. También les pregunta cómo perciben la seguridad en el lugar donde operan y cómo evalúan a las autoridades. La muestra incluyó más de 36 mil establecimientos. La información sobre delitos corresponde a 2025 y la de percepción, a los primeros meses de 2026.

La encuesta registra robos, fraudes y extorsiones aun cuando el afectado no acuda al Ministerio Público. Esto cobra especial importancia en un país donde, de acuerdo con la propia ENVE, apenas uno de cada diez delitos contra los negocios se denuncia.

Hay un primer resultado favorable ya que disminuyó la proporción de establecimientos que sufrió al menos un delito. En 2023 fue de 27.2% y en 2025 bajó a 25.9%. Aun así, el número de negocios afectados pasó de 1.30 a 1.39 millones. En esos dos años también creció el universo de establecimientos del país, de 4.78 a 5.36 millones.

En 2025 se cometieron alrededor de tres millones de delitos contra establecimientos del sector privado, poco más de dos por cada negocio que fue víctima. El problema se agudiza entre los establecimientos medianos. Más de la mitad sufrió al menos un delito y, entre los afectados, el promedio pasó de tres delitos en 2023 a cuatro en 2025.

Entre los pequeños establecimientos que fueron víctimas, el promedio se mantuvo alrededor de tres delitos por negocio. Los micronegocios afectados sufrieron poco más de dos en promedio, pero, por su peso en la economía, concentraron cerca de nueve de cada diez delitos cometidos contra establecimientos del país.

La repetición tuvo expresiones distintas en el territorio. En Baja California, la encuesta estima cerca de cinco delitos por establecimiento víctima. En Colima fueron 3.4 y en Oaxaca, tres. Las cifras estatales ayudan a identificar dónde conviene profundizar el trabajo con los empresarios locales. Para orientar la prevención, interesa conocer tanto el número de negocios afectados como la frecuencia con la que un mismo establecimiento vuelve a ser víctima.

También se observan algunos avances en delitos concretos. La tasa de robo o asalto de bienes o dinero pasó de 1,030 a 885 casos por cada 10 mil establecimientos. En el robo de mercancía en tránsito bajó de 500 a 389. Para las empresas que dependen del traslado de insumos y de la entrega de productos, esta puede ser una buena noticia.

El costo total de la inseguridad para los establecimientos disminuyó 7.4% en términos reales. La mayor parte de esa reducción provino de un menor gasto en medidas de protección, mientras que las pérdidas económicas ocasionadas por los delitos bajaron 1.6%. Al mismo tiempo, aumentó de 40.8% a 43.1% la proporción de negocios que adoptó alguna medida preventiva.

La extorsión se mantuvo como el delito más frecuente. De los cerca de 787 mil casos estimados, alrededor de 265 mil correspondieron a cobro de piso. En una pregunta distinta, el INEGI consultó si los negocios identificaban esa práctica en sus alrededores. En el país respondió afirmativamente uno de cada cinco establecimientos. En Morelos lo hizo 46% y en Tabasco, 33%. Son porcentajes de negocios que reconocen la presencia de esa práctica en su entorno, incluso cuando ellos mismos no hayan recibido una exigencia de pago.

El fraude también merece atención por la rapidez con que aumentó. Pasó de cerca de 250 mil a 339 mil casos entre 2023 y 2025. Incluso al tomar en cuenta el crecimiento del número de establecimientos, la tasa aumentó de 522 a 633 fraudes por cada 10 mil negocios. La encuesta incluye en esta categoría desde pagos con dinero falso hasta fraudes bancarios e incumplimientos fraudulentos de proveedores. Para las empresas, el desglose ayuda a decidir en qué operaciones conviene reforzar los controles.

Una de las consecuencias más importantes para la economía aparece al revisar los planes que se cancelaron. Entre los establecimientos víctimas de algún delito, 14.5% desistió de proyectos de crecimiento o inversión. La proporción fue similar en el comercio, la industria y los servicios, aunque por tamaño fue del 5% entre los grandes establecimientos afectados al 15% entre los micronegocios. Para quienes queremos que se invierta más en México, preocupa que la inseguridad lleve a empresas de todos los tamaños a cancelar proyectos que ya tenían previstos.

Por cada cien delitos sufridos, los micronegocios denunciaron ante la fiscalía cerca de nueve y los pequeños, quince. Entre los grandes fueron 34. Contar con personal jurídico y tiempo para dar seguimiento a una denuncia probablemente explica parte de esa diferencia. En el caso de la extorsión, de cada cien hechos contra establecimientos, apenas dos llegaron a una carpeta de investigación.

Morelos y Tabasco ofrecen un punto de partida para actuar contra el cobro de piso. La ENVE aporta datos por estado. Identificar los municipios y corredores comerciales donde se repiten las amenazas requiere trabajo local. Las fiscalías pueden habilitar canales confidenciales de denuncia y asignar personal que atienda a los afectados y dé seguimiento a sus casos. Los negocios de una misma zona pueden coordinarse, con apoyo de las organizaciones empresariales, para hacer llegar a la fiscalía información sobre amenazas recurrentes y compartir la asesoría jurídica que muchos difícilmente podrían costear por su cuenta.