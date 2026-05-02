• En México ya existen precedentes documentados en materia electoral y denuncias recientes en materia familiar sobre el uso estratégico de cambios de identidad de género para obtener ventajas legales o procesales.

Ante la discusión y probable aprobación en el Congreso del dictamen que busca establecer un procedimiento administrativo para el reconocimiento de identidad de género autopercibida en actas del estado civil, Red Familia advierte sobre riesgos jurídicos, sociales y familiares que implica esta propuesta y llama a las y los legisladores a rechazarla en sus términos actuales.

La organización señala que el dictamen no constituye un ajuste técnico, sino una modificación de fondo al ordenamiento civil, al introducir la autopercepción como criterio para la modificación de documentos oficiales, con efectos directos en la certeza jurídica, el estado civil de las personas y las relaciones familiares.

Reproducir Existen riesgos sobre el uso estratégico de cambios de identidad de género para obtener ventajas legales o procesales

También alerta que de aprobarse, la reforma podría tener alcances mayores a los planteados inicialmente.

“Nos preocupa que una iniciativa de este alcance se presente como un trámite administrativo, cuando en realidad implica redefinir elementos esenciales del orden civil y de la vida familiar, con efectos que pueden ser de difícil reversión”, agrega Red Familia.

Red Familia señala que en México ya existen precedentes documentados en materia electoral, así como denuncias recientes en el ámbito familiar, sobre el uso estratégico de cambios de identidad de género para obtener ventajas legales o procesales.

Precisó que estos casos no implican que todas las solicitudes sean indebidas, pero sí evidencian la necesidad de incorporar candados mínimos en la reforma, como mecanismos de trazabilidad reservada, cláusulas antifraude, protección de derechos de terceros y control judicial en casos específicos.

En materia electoral Red Familia recuerda que autoridades han detectado irregularidades en procesos de paridad de género, como en Oaxaca en 2018, donde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) canceló 17 candidaturas de hombres que simularon ser mujeres trans para cumplir con paridad de género.

En 2021 en Tlaxcala, 18 hombres fueron inscritos como mujeres trans para eludir requisitos de paridad, según denuncias de colectivos LGBTI.

IMPACTO EN FAMILIA Y CERTEZA JURÍDICA

En el ámbito familiar existen reportes recientes sobre casos en los que el cambio de registro ha sido señalado como mecanismo para evadir responsabilidades legales, particularmente en materia de pensiones alimenticias, aunque se trata de denuncias en proceso.

También refieren que el Poder Judicial de la Ciudad de México, ha sostenido que el cambio de identidad no exime de responsabilidades legales previas, lo que refuerza la importancia de garantizar mecanismos que mantengan la trazabilidad jurídica y eviten posibles abusos.

Red Familia enfatiza que el dictamen puede derivar en conflictos legales civiles y familiares al no preveer con claridad sus efectos sobre matrimonios, patria potestad, herencias y derechos de terceros, además de establecer un régimen de confidencialidad que limita la trazabilidad de los registros.

LLAMADO A LEGISLADORES

En este contexto, Red Familia hace un llamado a las y los legisladores de Querétaro a no precipitar la aprobación de este dictamen sin un análisis profundo de sus implicaciones jurídicas y sociales.

“Exhortamos al Congreso para que el tema sea discutido con la participación de especialistas en derecho civil, derechos humanos, y reiteramos que el marco legal vigente en Querétaro no ha sido declarado inconstitucional, por lo que no existe una obligación jurídica inmediata que justifique una reforma de esta magnitud”, alertan.