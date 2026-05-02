Senador Enrique Inzunza, acusado de narco por EU rechaza solicitar licencia

El senador de Morena, Jorge Inzunza Cázarez, rechazó solicitar licencia para dejar su cargo como senador y aseguró que las acusaciones en su contra de servir al narcotráfico, hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son meras calumnias por defender la soberanía nacional.

A través de una publicación en redes sociales este sábado, dijo que acudirá a cualquier citatorio de las autoridades, pero conservando el fuero constitucional, inherente a su cargo como senador.

Acudirá ha llamado de la autoridad

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, señaló.

Inzunza Cázarez acusó a los agentes de la CIA, muertos luego de un operativo antidrogas en Chihuahua, de violar la soberanía nacional, señalamiento, que dijo, es por el que Estados Unidos, solicitó su captura.

“Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas.

“Casualmente un día después de que defendiera la soberanía de México, frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EU, en territorio nacional, con la complicidad de la aún gobernadora del Estado de Chihuahua”, refutó.

A diferencia de un mensaje anterior, donde el senador Jorge Inzunza Cázarez se comparó con Benito Juárez, en esta ocasión comentó que solo sirve a los sinaloenses, no a los cárteles de la droga.

“Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”, apuntó.

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