Un Ferrari, varios Lamborghini y joyería, parte de lo asegurado en San Pedro Garza García

Un saldo de nueve vehículos de alta gama, entre ellos un Ferrari, varios Lamborghini y un Aston Martin, así como un arma corta y joyería diversa, entre otras cosas, fueron aseguradas durante el cateo ejecutado a un domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León.

La diligencia que derivó de una investigación por uso de recursos ilícitos se ejecutó en un inmueble ubicado en la avenida Roberto Garza Sada, departamento 1 en la colonia Valle de San Ángel, sector francés.

Un agente del Ministerio Público especializado en delitos con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron el cateo con resultado positivo en el que no se reportaron personas detenidas.

Se aseguraron nueve unidades de alta gama: un Ferrari en color rojo, Lamborghini tipo revuelto color gris, Lamborghini tipo temerario color amarillo, una camioneta marca Rolls Royce Cullinan color bournout grey, Cadillac tipo Escalade color negro, Lamborghini Urus color azul, un Aston Martin Vantage Couple color gris, Cadillac Escalade color blanco y una Dodge Durango en color blanco.

Además, un arma corta con siete cartuchos, una contadora de dinero, una bolsa de dama con 21 relojes de pulso, un collar, un par de aretes, dos cadenas metálicas, ocho pulseras metálicas y 7 anillos metálicos. Una laptop y una Tablet.

El inmueble cateado quedó asegurado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.