Muletas, veladoras y Santa Muerte... así era el ‘hospital’ de reclutas del CJNG en Tecalitlán

La promesa de un trabajo en un rancho ocultaba horrores. Un joven de 20 años, vecino de San Pedro Tlaquepaque, le dijo a su familia que saldría a trabajar y abordó un vehículo de plataforma. Después, el silencio.

El 21 de julio, sus familiares acudieron ante las autoridades para denunciar su desaparición. Durante semanas, la búsqueda siguió el rastro del joven hasta que una pista llevó a los investigadores al municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

Lo que encontraron dentro de una finca fue mucho más que el paradero del joven.

Ahí estaban él y otros siete hombres, de entre 16 y 43 años, quienes, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, permanecían en el lugar en contra de su voluntad.

La propiedad, hoy asegurada, es investigada por las autoridades debido a que presuntamente estaba relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habría funcionado como un sitio de recuperación para personas reclutadas y lesionadas.

El lugar también dejó señales de que algunos de ellos atravesaban una recuperación física. Captura de video

Una finca, ocho hombres y un rastro de lesiones

Cuando los elementos de seguridad ingresaron al inmueble, la búsqueda de un desaparecido se convirtió en el rescate de ocho personas.

Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años”, explicó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Entre los liberados había personas procedentes de distintos estados. La Fiscalía reportó que uno dijo ser originario de la Ciudad de México, otro de Guerrero, dos de Michoacán y uno de Sinaloa.

El lugar también dejó señales de que algunos de ellos atravesaban una recuperación física.

Al menos dos presentaban dificultades para caminar. Algunos cojeaban y otros requerían aparatos de apoyo.

La escena abrió otra línea de investigación: determinar quién proporcionaba atención médica a las personas que se encontraban lesionadas y qué función cumplía exactamente el inmueble dentro de la estructura investigada.

Muletas, medicamentos y botas tácticas

Entre los objetos asegurados por las autoridades había elementos que, observados en conjunto, dieron a la Fiscalía nuevos indicios sobre las actividades que pudieron desarrollarse en el inmueble.

Había medicamentos, material ortopédico, tres pares de muletas y botas ortopédicas, además de botas tácticas, imágenes de la Santa Muerte...

Los agentes también localizaron material vegetal verde con características de droga, una báscula gramera y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 por 45 milímetros.

Cada objeto forma ahora parte de la carpeta de investigación.

La finca que pudo haber sido para algunos un destino de recuperación terminó convertida en una pieza más dentro de una investigación por trata de personas y desaparición cometida por particulares.

El supuesto empleo que terminó en desaparición

La investigación tomó forma después de que la familia del joven de Tlaquepaque perdió contacto con él.

Había salido con un destino aparentemente laboral. La información disponible apunta a que abordó un vehículo de plataforma para trasladarse a un supuesto empleo en un rancho.

No regresó.

La denuncia presentada el 21 de julio activó las indagatorias de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que durante semanas realizó trabajos de campo y gabinete.

A principios de septiembre surgió la información que permitió ubicar al joven en Tecalitlán.

La respuesta fue un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. La Fiscalía de Jalisco, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, intervino la finca para salvaguardar la integridad de la víctima.

El joven fue localizado.

Pero junto a él había otras siete personas.

La operación también terminó con la detención de cinco hombres y una mujer. Especial

Seis detenidos y ocho víctimas liberadas

La operación también terminó con la detención de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en delitos relacionados con los hechos.

Según la Fiscalía, tres de los detenidos son originarios de Jalisco; los demás proceden de Tepic, Nayarit, Colima y Michoacán.

La autoridad deberá determinar ahora la responsabilidad individual de cada uno y establecer qué papel desempeñaban dentro del inmueble.

Mientras tanto, los ocho hombres fueron trasladados a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención y posteriormente buscar su reincorporación con sus familias.

Para algunos de ellos, el regreso comenzó en una finca de Tecalitlán, lejos del lugar al que pensaban dirigirse cuando salieron de sus hogares.