Escuelas suspenden clases por violencia; reportan balaceras cerca de planteles

Planteles educativos en los sectores Santa Fe y Aeropuerto suspendieron las clases debido a hechos violentos registrados en las inmediaciones de algunas escuelas, incluyendo un ataque el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de esta ciudad.

A temprana hora, un cuerpo sin vida fue dejado frente a la Escuela Secundaria Técnica Número 90. El cadáver fue mutilado y dejado en bolsas negras, por lo que, las autoridades educativas decidieron suspender las clases.

Quienes ya iban en trayecto, estuvieron llegando a la escuela, pero eran regresados antes de bajarse, para evitar presencial el hallazgo, a tan solo unos metros del plantel.

De manera simultánea, se reportó un enfrentamiento en la zona del aeropuerto, dejando un saldo de un policía y algunos civiles heridos, además de algunas personas detenidas.

Aparentemente, un grupo de hombres armados disparo contra la unidad del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejando Bravo Martínez, iniciando un enfrentamiento.

En la persecución, la unidad del secretario de Seguridad Pública envistió a los atacantes, pero otra camioneta resulto dañada, provocando lesiones en un padre y su hija, quienes iban al plantel.

Al concluir el operativo, autoridades informaron que, un policía resultó lesionado, y las otras personas lesionadas se encuentran fuera de peligro, luego de haber recibido atención médica.

Ante ello, escuelas cercanas suspendieron las clases, para evitar más riesgo a sus alumnos, sin que hasta el momento se tenga un reporte oficial de cuántos planteles se ausentaron debido a la violencia.

DISPARAN A EMPRESARIO EN ZAPOPAN

Un enfrentamiento a balazos se desató esta tarde en este municioio, luego de que tres sujetos armados atacaran a un empresario hotelero y a sus dos escoltas cuando llegaban a una tintorería; los escoltas repelieron la agresión.

El ataque se perpetró en la colonia Jardines de Guadalupe, entre las avenidas Clouthier y Patria.

De acuerdo con informes preliminares, el empresario y sus escoltas llegaron a bordo de una camioneta Yukón Denali a la tintorería cuando fueron atacados; la unidad quedó con impactos de bala.

Los escoltas repelieron el ataque, desatándose un enfrentamiento.

El empresario resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta regular, mientras que sus escoltas también resultaron lesionados y se reportan en estado regular a grave.

Durante el enfrentamiento, los escoltas lograron lesionar a los tres atacantes; uno de ellos murió y los otros dos heridos.

-Karla Méndez

*cva