Tren de ciclones viaja mar adentro en el Pacífico; en estos estados lloverá hoy

El fenómeno meteorológico de El Niño ha elevado la temperatura del mar, desencadenando un tren de ciclones en el Pacífico compuesto por la tormenta tropical Marie y los huracanes de categoría mayor Karina y Lowell. Aunque los sistemas no impactan de forma directa las costas nacionales, su interacción con la atmósfera altera el clima en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Marie se localizó aproximadamente a 695 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 700 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

En tanto, el ojo del huracán Karina categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se mueve mar adentro a 17 kilómetros por hora, con vientos vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y ráfagas más potentes.

Mientras que el centro del huracán Lowell, también categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene una trayectoria hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de cerca de 250 kilómetros por hora, afectando con posibles marejadas las islas de Hawái.

"Es posible un fortalecimiento adicional, y Lowell podría convertirse en un huracán de categoría 5 en las próximas horas", indicó el Centro Nacional de Huracanes de Miami.

Pronóstico de lluvias por estado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta por precipitaciones debido al ingreso de humedad:

Muy fuertes: Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit (norte) y Michoacán (norte, centro y este).

Fuertes: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas: Baja California.

Onda cálida: Estados con temperaturas extremas

A la par de las lluvias, el ambiente caluroso predominará por la tarde:

40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.