‘El Tecmol’, el político que le entra a ‘farmear aura’ y... ¡sale de un ataúd!

José Luis Romero Calzada, “El Tecmol”, volvió a llamar la atención en Ciudad Valles, San Luis Potosí, pero esta vez no fue por una disputa política ni por una declaración polémica. Su aparición ocurrió dentro de un ataúd, como parte de las competencias de “farmear aura”.

La escena ocurrió en el parque Luis Donaldo Colosio, donde un grupo de hombres colocó un ataúd en medio del espacio público mientras comenzaba a sonar música. La presencia del féretro provocó sorpresa entre los asistentes, hasta que una voz lanzó la consigna que anticipó el espectáculo:

Ocupo ruido para revivir a mi tío el Tecmol”.

La respuesta del público fue inmediata. Entre gritos y ovaciones comenzó a escucharse el nombre de Tecmol, mientras aumentaba la expectativa alrededor del ataúd.

Después de unos segundos, la tapa se abrió y José Luis Romero Calzada salió del interior. El político se incorporó y, ya frente al público, realizó las poses características que suelen acompañar la tendencia conocida en redes sociales como “farmear aura”.

La peculiar entrada convirtió al controvertido personaje potosino nuevamente en protagonista de las conversaciones en redes sociales.

José Luis Romero Calzada, “El Tecmol”. Captura de video

Del escenario político al “farmear aura”

La aparición en Ciudad Valles tiene un elemento que distingue a Romero Calzada de otros participantes de esta tendencia: “El Tecmol” no es un personaje surgido de internet, sino un político que durante años ha construido una imagen pública marcada por declaraciones estridentes, campañas poco convencionales y enfrentamientos con otros actores políticos.

Por eso, su salida de un ataúd no pasó inadvertida.

La dinámica de “farmear aura”, expresión popularizada en internet para describir acciones destinadas a proyectar seguridad, presencia o una actitud llamativa frente a los demás, encontró en el político potosino una puesta en escena difícil de ignorar.

El resultado fue una combinación poco habitual: un espacio público, música, un ataúd y un personaje político acostumbrado a generar conversación.

La polémica también forma parte de su historia

El episodio llega después de diversos desencuentros políticos protagonizados por Romero Calzada.

En marzo de 2025, el entonces alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, anunció que presentaría una demanda formal contra “El Tecmol”, luego de acusarlo de realizar agresiones verbales y lanzar señalamientos contra él y su familia.

En aquella ocasión, Medina Salazar afirmó que no permitiría que el excandidato continuara, según sus palabras, “denostándolo y dividiendo a la población de Ciudad Valles”.

Yo creo que no se vale, y no lo voy a permitir (...) mucho menos viniendo de un delincuente, que sepa que no le tengo miedo”, declaró el alcalde.

El edil también lanzó acusaciones relacionadas con el origen de los recursos que Romero Calzada presumía públicamente y cuestionó sus antecedentes.