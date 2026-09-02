Inaugura Tere Jiménez el Mexico Carbon Forum 2026 en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración del Mexico Carbon Forum 2026 en las instalaciones del Complejo Tres Centurias, espacio donde se dieron cita cerca de 3 mil 500 participantes para abordar mecanismos de reducción de emisiones y financiamiento verde. En el arranque de este foro internacional, la mandataria estatal enfatizó la relevancia económica de las nuevas políticas climáticas al señalar que “poner precio al carbono está modificando las reglas de la economía mundial y generando recursos para financiar nuevas tecnologías, infraestructura y proyectos con la capacidad de reducir emisiones”.

El foro centra sus trabajos en los mercados de carbono como herramientas para incentivar la competitividad empresarial y la generación de empleos sustentables en la región. Respecto al impacto directo de estos esquemas en la entidad, la gobernadora reafirmó la posición del estado en la materia al precisar que “Aguascalientes ya participa en este impulso global. El Gigante de México brinda certeza y seguridad a los mercados de carbono y estamos aprovechando la transición haciendo una economía más sostenible”.

La representación del Gobierno Federal estuvo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que subrayó la urgencia de estructurar esquemas financieros robustos para encarar los retos ambientales del país. Al abordar la efectividad de estas herramientas, la directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, Norma Munguía, sostuvo que “necesitamos instrumentos capaces de movilizar inversión y al mismo tiempo generar reducciones reales de emisiones a la altura de los compromisos climáticos que nuestro país ha asumido”.

Desde la iniciativa privada y los organismos financieros, se enfatizó la necesidad de articular las políticas locales con las metas globales de descarbonización. El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Guillermo Zamarripa, valoró la estrategia estatal al señalar que “eso es muy importante para México, porque ese tema no solo debe estar en la agenda nacional de la Federación, sino que tiene que complementarse con una agenda a nivel estatal para realmente tener un alcance nacional”.

Por su parte, la Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2) reconoció el entorno operativo y la infraestructura que ofrece la entidad para el desarrollo de proyectos sostenibles. Durante la jornada inaugural, el director general de MÉXICO2, Eduardo Piquero, ponderó las condiciones del estado al concluir que “nos sentimos en un lugar que es próspero, en un lugar donde existen muchas oportunidades, en un lugar donde las empresas miran al futuro y están identificando cómo volverse más competitivas”.