Claudia Sheinbaun acudirá al informe por el primer año de la nueva Corte

El próximo lunes 7 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde el presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz, presentará un primer informe con motivo de la nueva integración del Poder Judicial Federal, derivado de la reforma de 2024.

La sesión de este miércoles inició casi al mediodía, debido a que los trabajos de la sesión privada se prolongaron debido a que se están afinando los detalles del evento de la próxima semana, explicaron fuentes consultadas de la Corte.

Hemos iniciado tarde porque estamos haciendo los preparativos para el evento que tendremos próximamente para rendir un informe al pueblo de México de las actividades que hemos estado realizando para este primer año de labores”, indicó el ministro presidente, Aguilar Ortiz, al iniciar los trabajos.

También se confirmó la asistencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García; del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, y de la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, organismos que ahora integran el PJF.

En la sesión del próximo lunes, el presidente de la SCJN, ministro Aguilar Ortiz, será el único orador, con mensaje de los trabajos realizados por todos los organismos derivados de la reforma y que iniciaron labores hace un año.