Jalisco garantiza transporte público gratuito para niñas y niños

El Gobierno de Jalisco oficializó la gratuidad en el transporte público para niñas y niños de entre 5 y 12 años los 365 días del año. Al respecto, el mandatario estatal Pablo Lemus Navarro destacó que, con esta iniciativa, “Jalisco es el único estado del país en ofrecer transporte público gratuito a las infancias”, una medida pensada para facilitar el acceso diario a la educación, la salud y la cultura.

La cobertura del programa abarca alrededor de 75 mil beneficiarios estimados, bajo un cálculo de dos trayectos por día. Las autoridades señalaron que “el objetivo es facilitar el acceso gratuito al transporte público” a este sector de la población para que la falta de recursos no limite su desarrollo integral ni su asistencia regular a los centros escolares.

En la entidad se efectúan diariamente cerca de 3.1 millones de traslados en las distintas rutas del sistema de movilidad local. Las estadísticas oficiales detallan que “el 2 por ciento de los viajes que se realizan en el transporte público lo hacen infantes, que son alrededor de 62 mil personas”, grupo que ahora queda exento de cualquier tarifa de pasaje.

Esta política pública responde de forma directa a los factores económicos que inciden en el abandono de las aulas a temprana edad. Sobre esta problemática, el documento institucional puntualiza que “el costo del transporte representa una barrera relevante para las familias, particularmente aquellas con menores ingresos”, por lo que el incentivo busca mitigar dicho impacto financiero.

El esquema forma parte de una estrategia gubernamental integral que busca generar condiciones de equidad e inclusión para la población en situación de vulnerabilidad. La administración estatal subrayó que el proyecto se encuadra en la visión de “Menos desigualdad, más comunidad”, política enfocada en reducir las carencias sociales y promover el uso del espacio público a través de la cultura y el deporte.

Además de aliviar la carga económica en los hogares, la iniciativa pretende formar hábitos de movilidad sustentable desde la infancia. Las autoridades concluyeron que la gratuidad favorece “el fortalecimiento de una movilidad incluyente y la formación de nuevas generaciones usuarias del transporte público”, lo que consolidará el sistema colectivo como el eje principal de traslado en la entidad.