Morena cerrará la puerta a “indeseables” rumbo a 2027; revisará a nuevos militantes

Morena endurecerá sus filtros para la incorporación de nuevos perfiles con miras al proceso electoral de 2027. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, informó que el Comité Ejecutivo Nacional acordó que cualquier persona proveniente de otra fuerza política u organización que pretenda sumarse al movimiento deberá ser reportada y evaluada antes de aceptar su incorporación.

La dirigente explicó que el acuerdo fue aprobado durante la sesión del Comité Ejecutivo Nacional realizada el lunes y que ya comenzó a notificarse a los comités ejecutivos estatales.

“Cualquier personaje que venga de otra fuerza política, de otra organización social, política o de otra naturaleza civil, el movimiento habrá de darnos conocimiento al Comité Ejecutivo Nacional”, explicó Montiel.

Reproducir Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, anunció un mecanismo para evaluar la trayectoria de políticos y organizaciones que busquen incorporarse al partido antes del proceso electoral de 2027.

La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora de las Incorporaciones, cuya instalación está prevista para la próxima semana, justo cuando Morena se encamina al inicio del proceso electoral de 2027.

Morena revisará trayectoria de quienes busquen incorporarse

Montiel señaló que el objetivo es conocer los antecedentes y la trayectoria de quienes pretendan incorporarse al partido, particularmente de aquellos que no forman parte actualmente del movimiento.

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Explicó que presidentes estatales ya le han planteado casos de alcaldes o personajes de otros partidos interesados en sumarse a Morena, por lo que consideró necesario establecer un mecanismo para revisar cada solicitud.

La dirigente sostuvo que la afiliación seguirá siendo una actividad permanente, pero aclaró que la apertura del partido no significa aceptar automáticamente a cualquier perfil.

“Debemos de analizar su trayectoria”, afirmó.

Montiel defendió que Morena mantendrá abiertas sus puertas a quienes compartan su proyecto político y quieran integrarse al movimiento, pero insistió en que ahora existirá un procedimiento para conocer quiénes buscan incorporarse.

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“Morena es un instrumento del pueblo de México, no es propiedad de nadie”, señaló.

Morena llega a 2027 con 11.6 millones de afiliados validados

En el mismo balance rumbo a 2027, Montiel destacó el crecimiento del padrón de Morena. De acuerdo con las cifras que presentó, el partido pasó de 2 millones 322 mil 136 afiliados a 11 millones 629 mil 541 militantes validados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La cifra representa un crecimiento de 400.8% respecto del padrón anterior.

A esta cantidad, Morena suma otros 409 mil 33 registros que, de acuerdo con Montiel, permanecen pendientes de validación, por lo que la dirigencia considera que su padrón total asciende a 12 millones 38 mil 574 afiliados.

La presidenta nacional de Morena cuestionó que esos registros continúen sin respuesta y señaló que el partido decidió esperar para evitar reabrir una disputa sobre posibles duplicidades con otras fuerzas políticas.

“Tenemos 11.6 millones de militantes validados por el INE, pero nos dejó en visto (...) 409 mil que tiene meses que le enviamos a validar y que no nos ha dado respuesta”, dijo.

El Verde y PT también crecen; PRI pierde militantes

Montiel también destacó el crecimiento de los partidos aliados de Morena. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) alcanzó 1 millón 61 mil 319 afiliados, mientras que el Partido del Trabajo (PT) llegó a 590 mil 797.

En contraste, señaló la caída del padrón del PRI, que pasó de 1 millón 411 mil 889 a 819 mil 103 afiliados, una reducción de 42 por ciento.

Respecto del PAN, indicó que el partido incrementó su militancia de 277 mil 665 a 366 mil 104 afiliados, lo que le permitió superar el mínimo de 300 mil militantes requerido para conservar su registro por esta vía.

Movimiento Ciudadano también registró un aumento, al pasar de 384 mil 5 a 318 mil 642 según las cifras mostradas, mientras que el PRD aparece sin nuevo registro tras haber perdido su registro nacional en las elecciones de 2024.

“Llegamos bien y de buenas” al proceso electoral

Montiel aseguró que Morena llegará al proceso electoral de 2027 con una estructura fortalecida, una militancia numerosa y una evaluación favorable de la ciudadanía.

“Llegamos muy bien, con bastante buen ánimo, buenas condiciones”, afirmó.

La dirigente también citó mediciones de opinión para sostener que Morena mantiene una ventaja en identificación partidista y preferencia electoral, al señalar que 43 por ciento de los ciudadanos se identifica con el partido, frente a porcentajes menores para PAN y PRI.

Asimismo, aseguró que Morena registra una preferencia efectiva de 52 por ciento para la elección de diputados federales, de acuerdo con la encuesta que presentó.

Para Montiel, estos indicadores, sumados al crecimiento de la militancia y al trabajo territorial, permiten al partido encarar con optimismo el proceso de 2027.

Pero antes de abrir la puerta a nuevos aspirantes y operadores políticos, Morena prepara un filtro: conocer quién quiere entrar, de dónde viene y cuál ha sido su trayectoria.