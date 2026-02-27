Tratan de incendiar plantel de CBTIS en Coatzacoalcos

Personas no identificadas arrojaron un artefacto explosivo al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 85 de la ciudad porteña de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública local sitiaron el plantel desde la madrugada y permanecen de forma preventiva en el área.

Los vecinos aseguraron que la intención era generar un incendio, pero no lograron consumar su fechoría los sospechosos, quienes presuntamente viajaban en una motocicleta.

Las autoridades no han emitido información respecto de este incidente que inquietó a las familias que residen en los alrededores y había dudas sobre la posibilidad de una suspensión de clases que nadie les pudo confirmar abiertamente.

Desaparece chofer en narcobloqueo

En tanto continúa la búsqueda de un transportista identificado como Bulmaro Herrera Bandala quien presuntamente desapareció en un narcobloqueo tras la muerte del Mencho.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió una ficha para localizar al señor Bulmaro Herrera Bandala, de 51 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el pasado 22 de febrero de 2026 en el tramo carretero Álamo – Tihuatlán, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con la información oficial, Bulmaro es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.67 metros, tiene ojos color verde, piel blanca y cabello cano, largo y rizado. Como seña particular, presenta una protuberancia en el pómulo izquierdo a la altura de la nariz, lo que podría facilitar su identificación.

Se sabe que su integridad física podría estar en riesgo, por lo que cualquier dato que ayude a dar con su paradero es de suma importancia. El número 228 319 3187 está disponible las 24 horas, así como el 911 en caso de emergencias, para recibir información que contribuya a su localización.

Familiares y autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha y reportar cualquier información que pueda ayudar a que Bulmaro Herrera regrese a casa.

