Monreal cierra semana intensa en San Lázaro y con alumnos; anticipa nuevas reformas

Ricardo Monreal Ávila informó que tras días de intenso trabajo en la Cámara de Diputados cerró actividades con alumnas y alumnos de posgrado de la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como parte de su labor académica.

El diputado detalló que, desde la Junta de Coordinación Política, se analizaron las fuentes del derecho legislativo y parlamentario abordando los fundamentos que dan sustento al proceso de creación de leyes y el funcionamiento del derecho.

Semana intensa en la Cámara

Agregó que la semana fue de mucha exigencia ya que se aprobó en la Cámara de Diputados una legislación que era una demanda y una exigencia ciudadana muy importante, las 40 horas semanales en materia laboral.

Diputados de Morena participan en la votación económica durante la sesión ordinaria en la que se discute el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas, en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México. Cuartoscuro / Mario Jasso

Adelantó que las próximas semanas también serán muy intensas, ya que viene la nueva Ley de Migración, así como una ley que modifica la propiedad intelectual, también un paquete de reformas en materia anticorrupción.

Detalló que es probable que se apruebe un apoyo a la cinematografía y a los actores del doblaje, una iniciativa que fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Concluyó al decir que hay un proceso legislativo intenso de transformación de la vida pública y de las instituciones que quiere la población.

15 DE FEBRERO DE 2026. CLAUDIA SHEINBAUM y SALMA HAYEK, DURANTE EL ANUNCIO DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRáFICA Y AUDIOVISUAL . FOTO: KARINA TEJADA Excelsior

LAS 40 HORAS

La Cámara de Diputados aprobó una de las reformas laborales más esperadas en los últimos años: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Se trata de un cambio a la Constitución que modifica el artículo 123 y que busca que las y los trabajadores en México tengan más tiempo de descanso sin que eso signifique una reducción en su salario.

La reforma no entrará en vigor de inmediato, ya que se aplicará de manera gradual para que empresas y centros de trabajo puedan adaptarse. La idea es que la disminución de horas se haga de forma progresiva hasta llegar oficialmente a las 40 horas por semana. Además, se dejó claro que el recorte en la jornada no debe afectar sueldos ni prestaciones, y que las horas extra seguirán pagándose conforme a la ley.

El dictamen ahora deberá ser avalado por la mayoría de los congresos estatales para que pueda declararse constitucional y publicarse oficialmente. Legisladores de Morena, entre ellos Ricardo Monreal, señalaron que esta aprobación responde a una demanda ciudadana histórica, ya que durante años trabajadores y organizaciones insistieron en que México necesitaba una semana laboral más corta para mejorar la calidad de vida y el equilibrio entre trabajo y familia.

*bb