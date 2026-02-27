Mara Lezama va por fortalecer relación México-Estados Unidos rumbo al ‘Freedom 250’

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, llamó a profundizar la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

Al participar como invitada en un acto diplomático organizado por el Consulado estadounidense en Mérida, como parte de la iniciativa Freedom 250, que marca el inicio de las celebraciones del 4 de julio por los 250 años de la Independencia del vecino país, Lezama Espinosa destacó que la relación bilateral trasciende el comercio y se sostiene, dijo, “en la confianza, el respeto mutuo y una agenda compartida de desarrollo”.

Podemos impulsar proyectos conjuntos en turismo sostenible, energías limpias, desarrollo tecnológico y capacitación profesional”, afirmó ante representantes diplomáticos, empresariales y autoridades locales.

Durante su intervención, la gobernadora subrayó el peso que tiene el turismo estadounidense para la economía quintanarroense.

Cada año, más de siete millones de visitantes provenientes de Estados Unidos eligen destinos como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, lo que, aseguró, fortalece la generación de empleos y las cadenas productivas de Quintana Roo.

La relación entre México y Estados Unidos es una alianza estratégica que va más allá del intercambio comercial”, recalcó, al referirse también a inversiones en infraestructura turística, conectividad aérea y coordinación en materia de seguridad.

Reconoce cónsul de EU colaboración con Quintana Roo

En el encuentro, el cónsul de Estados Unidos, Justen A. Thomas, reconoció la colaboración con el gobierno estatal y destacó las condiciones que, dijo, permiten a ciudadanos estadounidenses visitar la entidad con confianza.

La colaboración con Quintana Roo es excelente y agradecemos el trabajo para recibir y proteger a nuestras y nuestros ciudadanos; su seguridad es una prioridad fundamental”, señaló el diplomático.

Thomas también destacó el papel de Quintana Roo en la promoción internacional del Caribe mexicano, región que calificó como estratégica y de relevancia global dentro del turismo internacional.

En respuesta, Mara Lezama se comprometió a mantener la coordinación en materia de seguridad turística para garantizar que los visitantes internacionales, particularmente estadounidenses, encuentren en Quintana Roo un destino seguro, en un momento en que esa entidad busca consolidarse como uno de los principales polos turísticos del hemisferio.

Primer acto vinculado al Freedom 250

La ceremonia consular marcó el primer acto oficial vinculado al programa Freedom 250 en territorio mexicano.

En ese marco, Lezama insistió en que la conmemoración representa una oportunidad para fortalecer los lazos económicos y culturales entre ambas naciones.

Hoy celebramos la diversidad que ha hecho fuertes a los Estados Unidos y la hermandad que nos une como pueblos vecinos”, concluyó.

*mvg*