El Pez Diablo llegó para quedarse en la Laguna de Bacalar; se confirma invasión

El pez Diablo llegó para quedarse a la Laguna de Bacalar, al sur de Quintana Roo, luego de que el año pasado, se extrajeron más de 27 ejemplares, y se lograron contabilizar al menos ocho nidos, lo que confirma que esta especie exótica invasora, la más peligrosa en México, ya logró establecerse en uno de los sitios con mayor riqueza biológica del mundo.

La llamada Laguna de los Siete Colores, es un ecosistema único por sus cenotes interconectados y porque alberga formas de vida con registros de hasta tres mil 500 millones de años de antigüedad, como los Estromatolitos (fósiles vivientes), comunidades bacterianas, principalmente cianobacterias, que, al construir estructuras minerales como rocas, ayudaron a generar el oxígeno en el planeta.

Miguel Mateo Sabido, director de Áreas Naturales Protegidas, Mejora Regulatoria y de Archivos de Quintana Roo, reveló que el pez Diablo, también conocido como Plecostomus o Limpia Peceras, originario del Amazonas, ya conquistó los más de 42 kilómetros de extensión que tiene la Laguna de Bacalar, en sus cenotes, esteros y canales, según pudieron corroborar en las inmersiones nocturnas que realizaron entre septiembre y octubre de 2025.

Por ejemplo, en la zona sur, que conecta con el estero de Chac, se encontraron los nidos; en el cenote La Bruja, que está más hacia el centro, hallamos los ejemplares y ya también tenemos registros en Buenavista, que está ubicado en la zona norte”, explicó.

El biólogo adscrito al Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo (IBANQROO), detalló que, en el Río Hondo, que se enlaza con la Laguna de Bacalar, cerca de la frontera con Belice, - donde se observó por primera vez al pez Diablo en 2013 -, los habitantes de la comunidad de Ramonal, en el municipio de Othón P. Blanco, sacan hasta 400 ejemplares en dos noches de trabajo intensivo, en época de lluvias.

ROCAS VIVIENTES

Miguel Mateo Sabido, dio a conocer que afortunadamente, hasta el momento, no se han observado nidos cavados en las formaciones rocosas de los Estromatolitos, - que es uno de los principales temores -, porque al parecer lo que buscan los machos son lugares más fangosos.

Hasta ahora podemos descartar afectación a los Estromatolitos, por el tema de que cavan sus cuevas, sus nidos. No hemos encontrado un Estromatolito dañado, que pudiéramos asociar a la presencia del pez Diablo, pero esto no quiere decir que no haya daños o que no vaya a ocurrir”, reconoció.

Por los hábitos alimenticios de succión del Plecostomus, con su boca en forma de ventosa, y su comportamiento agresivo y territorial, el encargado de las áreas naturales protegidas en el estado, consideró que existe un riesgo real de desplazamiento, disminución o desaparición de especies nativas.

Puso como ejemplo la mojarra pinta (Mayaheros urophthalmus), que coloca sus huevecillos justo en los sedimentos que remueve el pez Diablo o el caso del caracol chivita (Pomacea flagellata), un molusco dulceacuícola, que vive igualmente en los fondos de la Laguna de Bacalar, desde donde actúa como filtro natural al consumir algas y residuos orgánicos e inorgánicos, manteniendo el equilibrio del ecosistema.

DESCENDIENTES

Miguel Mateo Sabido, destacó que entre los 27 ejemplares de pez Diablo que lograron sacar del agua en la Laguna de Bacalar en 2025, había una hembra de 44 centímetros de largo, con los ovarios maduros y una gran cantidad de huevecillos con crías.

Señaló que actualmente tienen la esperanza de que las condiciones del agua en Bacalar, que son muy diferentes a las del Río Hondo, frenen un poco la expansión del Limpia Peceras, aunque, admitió que la presión humana que existe sobre el sitio, por el turismo y las descargas de aguas residuales, podrían aportar finalmente los elementos necesarios para que la especie, que no tiene un depredador natural, expanda sus dominios.

Bacalar, es una laguna oligotrófica, es decir, un cuerpo de agua dulce con bajos niveles de nutrientes (fósforo y nitrógeno), y a lo mejor esto nos puede ayudar a que la invasión no sea tan drástica, como en Chiapas, Tabasco o Michoacán”, indicó.

PRIMEROS REPORTES

Excélsior informó en su momento, que la primera alerta en la enigmática Laguna de Bacalar surgió el 22 de enero de 2025, cuando prestadores de servicios turísticos reportaron la presencia del pez Diablo.

Investigadores del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Campus Chetumal, confirmaron su llegada con el hallazgo de dos ejemplares en el cenote Negro también conocido como La Bruja.

Desde entonces, el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, impulsó una alianza intersectorial con sociedad civil, comunidades y los tres niveles de gobierno, para trabajar en la investigación, monitoreo, detección y control de esta especie exótica invasora.

Además, ha encabezado 20 campañas de educación ambiental a nivel local, en escuelas, ferias y espacios públicos, para hacer conciencia, principalmente entre niños y jóvenes, que no hay que liberar mascotas al medio natural, y para que avisen inmediatamente cuando encuentren algún ejemplar de pez Diablo al teléfono: 983 106 95 65.

LA INVASIÓN

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), detectó desde inicios de los años 90, la presencia del pez Diablo en México, en la Presa El Infiernillo, en Michoacán.

Al día de hoy, se tienen registros en Morelos, Guerrero, Puebla, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo, así como ríos tan importantes como el Balsas, Grijalva y Usumacinta.

Yolanda Barrios, jefa del Departamento de Evaluación de Invasividad de Especies de la CONABIO, subrayó que el Plecostomus, es una especie exótica invasora de alto riesgo, por su gran capacidad de adaptación, reproducción y porque acaba con la competencia.

Precisó que su arribo a los cuerpos de agua dulce de nuestro país, se debió a que ejemplares fueron liberados intencionalmente por personas que ya no los querían tener en sus peceras.

Resaltó que desde la CONABIO se apoya al Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, participando en el comité de atención y en todo lo que se puede hacer a través del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México.

