Detienen a 8 miembros del CJNG en Puerto Vallarta

Un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Nayarit culminó con la detención de ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuatro mujeres y cuatro hombres, en un inmueble utilizado como casa de seguridad en Puerto Vallarta, Jalisco.

La intervención ocurrió durante patrullajes de disuasión, cuando personal naval detectó a un individuo armado con un fusil de asalto. La persecución condujo a un domicilio donde los efectivos ingresaron y aseguraron a los sospechosos, además de decomisar un arma larga abastecida, cartuchos de diversos calibres, equipos de radiocomunicación, chalecos tácticos, placas vehiculares y otros objetos.

Tras su detención en flagrancia, los implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con el material asegurado para el inicio de las investigaciones.

Debido a bloqueos y cierres viales en la zona, las autoridades optaron por un traslado estratégico por vía marítima. Los detenidos fueron embarcados en una patrulla interceptora y trasladados al Sector Naval de Boca de Chila, en Tepic, Nayarit, donde los esperaba un vehículo oficial para continuar el traslado por tierra ante la autoridad correspondiente.

La Semar informó que el operativo se realizó bajo protocolos de actuación policial y con apego al uso legítimo de la fuerza y al respeto de los derechos humanos.

