Bebé muere en casa insalubre en Veracruz; detienen a padrastro por presunto abuso

Una diminuta casa con paredes y techo de lámina, recubierta con un pedazo de plástico viejo, era el hogar de cuatro niños de entre cuatro meses y 12 años.

La mayor de los niños fue quien alertó que algo pasaba con su hermana menor. Entonces Mónica Vianey, la madre, salió corriendo con la niña en brazos a pedir ayuda. Un vecino la llevó al hospital más cercano; cuando llegaron, sólo confirmaron que la bebé, llamada Brisa, ya había muerto.

Mónica Vianey y El Pelonchas se dedicaban a pedir dinero y pepenar basura. La casa en la que vivía la familia de seis estaba en condiciones insalubres; dentro había montones de ropa que formaban pequeños montículos, revueltos con basura orgánica y otros desechos. Las moscas daban vueltas en el pequeño espacio donde se concentraba el mal olor.

David Moreno, tío de Mónica Vianey, explicó que él se encargó del cuidado de los niños hace algún tiempo; llevaba a los menores a la escuela y los mantenía bien cuidados y alimentados, hasta que un día ella llegó y se los llevó.

La niña me llegó en mal estado (...), le di de comer y la trajimos para acá; nos enteramos llegando que la niña acababa de fallecer. La niña grande nos dijo que ya le andaban moscas en la boca a la bebé”, afirmó.

Cuando los vecinos se enteraron, la niña mayor admitió que era abusada sexualmente por su padrastro, El Pelonchas. El hombre, al verse descubierto, intentó huir y los vecinos lo persiguieron hasta casi lincharlo. La policía llegó al sitio y lo detuvo.

(La niña) iba llorando, decía que no quería decirle a su mamá, pero (El Pelonchas) abusaba de ella. A mí (la niña) me decía que le dolía el cuello y yo le preguntaba por qué; no me quiso decir, pero era porque abusaba de ella”, relató el familiar.

El problema es que el papá se drogaba y a los dos más grandes los mandaba a pedir dinero para droga. Mi sobrina se escapaba con los niños y regresaba con el hombre”, añadió.

Afirmó que hace tres años, Mónica Vianey perdió un bebé que ya estaba prácticamente a término cuando aún estaba embarazada.

Las autoridades de la Policía Estatal llegaron al hospital de Tarimoya, en Veracruz, para detener a Mónica Vianey. Su pareja también fue detenida cerca de su casa, donde los vecinos impidieron que huyera.

