Con plan integral se impulsará a jóvenes

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia integral Jóvenes Transformando México, con la que se busca alejar de la violencia a 350 mil jóvenes de entre 15 y 17 años.

Desde Palacio Nacional, informó que se crearán 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 100 Centros Comunitarios México imparable y la incorporación de 100 mil jóvenes a Boxeando por la paz. La jefa del Ejecutivo celebró que la beca de apoyo en transporte Gertrudis Bocanegra se ampliará para llegar a un millón de estudiantes de Educación Superior.

“Es un programa integral en donde están todas las instituciones del gobierno de México y muchas entidades de la República con el objetivo de que los jóvenes sean felices y que tengan acceso a derechos, porque no son oportunidades, es que se abran las puertas de los derechos para las y los jóvenes de México”, explicó.

La mandataria federal declaró que la estrategia juvenil contempla un Circuito Nacional de Festivales que llegará a 7 millones de personas, la participación de 10 mil jóvenes en Las y Los Jóvenes unen al Barrio, así como la incorporación este año de 250 mil derechohabientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz que constará de 200 festivales en los 32 estados, para llegar a cerca de 7 millones de jóvenes.

En su intervención, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció que se crearán 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, con lo que se abrirán 30 mil lugares adicionales para estudiantes bajo un modelo educativo de horarios flexibles, donde, además, aprenderán cultura y deporte.

También se pondrá en marcha el Programa Nacional de Tutorías, con el que universitarios próximos a graduarse o ya egresados darán acompañamiento académico, socioemocional y vocacional a estudiantes más jóvenes.

El director de Conade, Rommel Pacheco, señaló que para impulsar el derecho al deporte, a través de la página www.gob.mx/conade se abrirá el registro para las clases nacionales: Mujeres Imparables, para defensa personal que se llevará a cabo el 8 de marzo; Diamantes de paz, de beisbol y softbol, el domingo 26 de abril; Puños de Transformación de box, el domingo 16 de agosto; Ponte Pila, Bota y encesta, de minibaloncesto, el domingo 27 de septiembre, entre otras actividades.

El subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, anunció 100 Centros Comunitarios México Imparable.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, resaltó que con Boxeando por la Paz 5 mil boxeadores impartirán clases a más de 100 mil alumnos a partir del 2 de marzo; las inscripciones son hasta el 28 de febrero.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, presentó la estrategia Reconecta con la Paz, dirigida a personas de entre 12 y 35 años primodelincuentes y que cometieron un delito de bajo impacto. El objetivo es garantizar su reinserción social a través de un tutor a cargo y la realización de actividades comunitarias.