Tras polémica, 18 estados terminan clases el 15 de julio

Luego de la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar, la mayoría de las entidades del país mantendrá el calendario original y concluirá clases el 15 de julio, de acuerdo con un seguimiento realizado por la organización Mexicanos Primero.

Siete de cada 10 estudiantes continuarán bajo el calendario inicialmente previsto, después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) revirtieran la medida anunciada a inicios de mayo.

De acuerdo con la organización, actualmente 18 entidades federativas concluirán el ciclo escolar el 15 de julio, lo que representa a 15.9 millones de estudiantes de educación básica y 2.5 millones de educación media superior.

Entre los estados que mantendrán el calendario original se encuentran Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En paralelo, 10 entidades aún no han emitido información oficial sobre modificaciones al cierre del ciclo escolar, aunque se prevé que también concluyan clases el 15 de julio. En estas entidades estudian 5.1 millones de alumnos de educación básica y un millón de educación media superior.

Mexicanos Primero señaló que únicamente Colima y Yucatán recortarán días efectivos de clase sin una planeación previa. Colima reducirá 23 días del calendario escolar y Yucatán, 13 días.

En contraste, Nuevo León y Sinaloa concluirán clases el 8 y 10 de julio, respectivamente, aunque en ambos casos se mantendrán los 185 días efectivos de clase establecidos desde el inicio del ciclo escolar.

El pasado 7 de mayo, la SEP, con aprobación del Conaedu, anunció el cierre anticipado del ciclo escolar. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se trataba de una propuesta y, tras varios días de críticas y debate público, la medida fue revertida el 11 de mayo.