Buen Gobierno sanciona a 32 proveedores y contratistas por irregularidades en compras públicas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, durante el primer trimestre de 2026, sancionó a 32 personas físicas y morales por infracciones cometidas en procedimientos de contratación pública.

De acuerdo con la dependencia, las sanciones corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de marzo y están relacionadas con incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La autoridad detalló que estas acciones representan un promedio de 2.6 proveedores o contratistas sancionados por semana.

Durante este periodo se impusieron multas económicas por un total de 15 millones 677 mil pesos, además de 28 inhabilitaciones para participar, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Las inhabilitaciones van de tres meses hasta dos años.

La principal causa de sanción fue la presentación de información falsa en procedimientos de contratación, con 24 casos registrados.

Por actividad económica, las sanciones se concentraron principalmente en la prestación de servicios, con 37.5%; el sector salud, con 34.37%; la adquisición o arrendamiento de bienes, con 15.62%; y construcción, con 12.5%.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que, en todos los casos, las empresas fueron notificadas conforme a la ley. Además, las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las personas físicas y morales involucradas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

La dependencia federal sostuvo que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la corrupción y la impunidad en las compras públicas, al advertir que incumplir contratos públicos tiene consecuencias.

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