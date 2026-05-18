Matan a hombre durante riña en bar Wateke; detienen a dos sujetos afuera del local

Dos hombres que habrían participado en una riña en el bar Wateke, ubicado en el centro de Monterrey, que dejó saldo de un muerto fueron detenidos por elementos de la policía municipal en posesión de drogas.

La Secretaría de Seguridad municipal informó que la detención se registró en el cruce de Colón y Colegio Civil la noche del domingo tras los sucesos que dejaron una persona muerta al exterior del negocio, aparentemente un cliente.

Los detenidos fueron identificados como Efraín R, de 37 años, quien se encontraba en el exterior del local y trataba de reingresar al bar luego de la riña.

Sujeto detenido acusado de participar en una riña en el bar Wateke Foto: Especial

Al momento de su detención tenía en su poder 25 envoltorios con una sustancia con las características de la droga conocida como cristal.

Droga asegurada tras una riña en el bar en el bar Wateke Foto: Especial

También se logró la detención de Mario Ángel R, de 50 años, sorprendido en posesión de cuatro envoltorios similares a la droga conocida como cristal y quien es señalado como el encargado del establecimiento.

Sujeto detenido acusado de participar en una riña en el bar Wateke Foto: Especial

El negocio quedó bajo el resguardo de la Policía de Monterrey para las investigaciones correspondientes.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia se encargará de deslindar responsabilidades en los hechos.

jcp