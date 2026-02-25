Detienen a 'El Hacha', operador del CJNG en Tlaxcala

Trabajos de inteligencia de la Armada de México (Semar), ubicaron y detuvieron a Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ligado a secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios, comercio ilegal de hidrocarburo en la zona, así como agresiones a grupos rivales en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Como resultado de trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, los efectivos ubicaron a un sujeto a bordo de un vehículo sin placas de circulación; tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

'El Hacha', operador del CJNG detenido. Especial

El operativo encabezado por elementos de la Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a Moreno Romero, líder de una célula delictiva con presencia en Tlaxcala, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El hombre fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que Isaac Moreno Romero es identificado como uno de los principales operadores de una organización delictiva con alta presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona.

vjcm