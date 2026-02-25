Refugio vital para cerca de 300 mil murciélagos recibe reconocimiento en Cancún

Por preservar un refugio vital para cerca de 300 mil murciélagos en una cueva de maternidad ubicada dentro de sus instalaciones en Cancún, Quintana Roo, la Universidad del Caribe (Unicaribe), recibió el reconocimiento de "Santuario Urbano", por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM).

De esta forma, esta cueva de 52 metros de ancho y cinco metros de profundidad, con cuatros cámaras, que hoy es el hogar de seis especies distintas de murciélagos, que encontraron condiciones propicias y temperaturas de hasta 50 grados centígrados para dar a luz y mantener a sus crías, se convirtió en el primer santuario de su tipo en un entorno altamente urbanizado dentro de la Península de Yucatán.

Este reconocimiento nos honra profundamente y nos compromete aún más con la protección y el estudio de los murciélagos”, aseguró Xóchitl Carmona Bareño, rectora de la Universidad del Caribe.

La magnitud y relevancia de esta cueva de maternidad, descubierta en 2015, la convierten en un verdadero tesoro biológico, que se suma a una reducida lista de sitios protegidos en México, siendo las instalaciones de la Unicaribe, el número 14, pero que a diferencia de otros refugios situados en zonas selváticas o áreas naturales protegidas, éste destaca por subsistir en el corazón de la ciudad de Cancún.

Se convirtió en el primer santuario de su tipo en un entorno altamente urbanizado. Unicaribe

¿Cuál es la importancia del santuario?

En su oportunidad, Celia Isela Selem Salas, coordinadora de la RELCOM y del Programa de Conservación de Murciélagos de México (PCMM), destacó que a nivel mundial han sido registradas más de mil 500 especies de murciélagos, siendo México uno de los países con mayor diversidad con 146 especies.

Recordó que los murciélagos brindan beneficios ecológicos fundamentales a través de los servicios ambientales que proporcionan, como es la polinización, la dispersión de las semillas y el control de insectos plagas, sobre todo aquellos que amenazan la salud pública en la región, al ser vectores de numerosas enfermedades como el Zika, Chikungunya y el Dengue.

Esta cueva hoy es el hogar de seis especies distintas de murciélagos. Unicaribe

Estos procesos contribuyen de manera directa al mantenimiento de la biodiversidad y a la regeneración de de nuestros ecosistemas, sin embargo, a pesar de la enorme diversidad e importancia, los murciélagos enfrentan numerosas amenazas como la urbanización, que ha generado conflictos con las comunidades humanas debido al temor, a los mitos y a la desinformación que existe en torno a ellos. Esta situación ha provocado una percepción negativa y en muchos casos una fobia injustificada", advirtió.

Durante la entrega del reconocimiento a la Universidad del Caribe como "Santuario Urbano", se resaltó el trabajo incansable de profesores y científicos en la protección, conservación y divulgación del valor ambiental de los murciélagos como los doctores Henry Dzib Cauich, Jennifer Méndez Torres, Juan Francisco Bárcenas y Laura Hernández Terrones, “quienes con rigor académico, pasión y vocación, han dedicado tiempo y conocimiento al estudio y preservación de esta cueva de maternidad”.

fdm