El jaguar en México, perdió más de la mitad de su distribución histórica

A pesar de que todavía hay registros de la presencia del jaguar (Panthera onca) en los 22 estados de la República Mexicana que conforman su área de distribución histórica, se estima que en la actualidad sólo ocupa entre el 12 y 17 por ciento del territorio nacional, por lo que ha perdido más de la mitad de su hábitat en nuestro país.

El estudio El jaguar en México: patrimonio ambiental y sociocultural, publicado por la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), advierte que esta especie emblemática, catalogada como “en peligro de extinción” por la Norma Oficial Mexicana 059, enfrenta graves retos asociados a la fragmentación y pérdida de su hábitat, lo que genera el aislamiento genético de sus poblaciones.

“Ante este escenario, el cambio climático podría representar una amenaza severa para el jaguar en un futuro próximo”, advierten los autores, coordinados por Mario César Lavariega-Nolasco, Rosa Elena Galindo-Aguilar y Dulce María Ávila-Nájera.

Jaguar descansando sobre rocas en su hábitat natural en México, ilustrando la importancia de conservar esta especie emblemática. Excélsior

El compendio establece que, contra todo, el jaguar aún se encuentra desde el norte de México hasta el norte de Argentina, aunque ya está declarado extinto en países como Uruguay y El Salvador. Cuestión de genes

Los estudios genéticos muestran que las poblaciones con menor diversidad genética se localizan en México, debido a áreas sin vegetación, desarrollos humanos que limitan su tránsito y el tráfico ilegal de sus partes, que sigue siendo una actividad extendida en su área de distribución.

Se estima que, para que las poblaciones de jaguares sean viables a largo plazo, se requiere más de 85 individuos, ya que las poblaciones pequeñas son sensibles a la endogamia (apareamiento entre parientes) y a la deriva génica (pérdida al azar de genes o ciertos rasgos de una generación a otra).

Las poblaciones de la especie habitan en ocho zonas en México, identificadas como Áreas de Conservación y Manejo del Jaguar, a lo largo de las planicies y montañas de la vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta Oaxaca; en la Sierra Madre Oriental, en el sur de Tamaulipas, oeste de San Luis Potosí y norte de Querétaro; el norte y este de Oaxaca y las tierras centrales de Chiapas; en la Selva Lacandona, Chiapas, y en la selva maya, entre los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que en total ocupan 348 mil 277 kilómetros cuadrados.

“Algunas áreas de distribución del jaguar han sufrido una dramática reducción; por ejemplo, la vertiente del Golfo de México. En el estado de Veracruz, el jaguar se distribuía a lo largo del estado, pero la ganadería extensiva y la cacería redujeron su presencia a la región de Uxpanapa, al sur de la entidad.

Aunque se cree que aún habita en áreas de manglares y humedales de la región de Los Tuxtlas, exploraciones recientes con cámaras trampa no registraron a la especie.

Asimismo, en Tabasco, en la mayor parte de su territorio ha pasado por una dinámica de cambio de uso de suelo similar a la de Veracruz.

Mapa que muestra las áreas de distribución y conservación del jaguar en México, destacando las regiones donde habita actualmente esta especie en peligro de extinción. Excélsior

Esta entidad cuenta con evidencia aislada de jaguares en los límites con Veracruz y en la planicie costera, pero principalmente en la frontera con Guatemala, los cuales se consideran individuos en dispersión”, destacó.

El estudio, elaborado por 44 expertos, señala que otra región donde la distribución del jaguar se ha contraído y fragmentado considerablemente es la Sierra Madre Oriental, como es el caso de Puebla, donde los monitoreos no arrojan evidencia actual de la presencia de la especie.

Mientras que en Hidalgo sólo se conoce su existencia en el norte y este de la entidad, donde el jaguar puede tener conectividad con áreas conservadas de Querétaro y San Luis Potosí.

Comparativo de mapas que muestran la distribución histórica y actual del jaguar en México, destacando las áreas conservadas y las regiones donde la especie sigue presente. Excélsior

El territorio actual del jaguar en México incluye 22 estados:

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

