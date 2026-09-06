Urgen revisar higiene en servicios de alimentación en hospitales tras brote de salmonella

David Kershenobic, secretario de Salud, llamó a mantener la revisión profunda de las condiciones higiénico sanitarias de los servicios de alimentación en las unidades hospitalarias del sector público, tras el brote de salmonella que afectó a 135 médicos residentes del Hospital General de México.

En un mensaje en redes sociales destacó que desde el primer momento la prioridad de la Secretaría de Salud es proteger la salud de las y los residentes atender a quienes resultaron afectados e investigar con rigor las causas de este evento.

Detalló que de los 135 médicos afectados por el brote de salmonella, 41 recibieron tratamiento hospitalario, a quienes se les reporta en buenas condiciones, y será el Hospital General quien este domingo informe sobre la evolución de los pacientes.

El secretario de Salud reveló que se inició una investigación sobre esta situación en los otros Institutos Nacionales de Salud y hospitales de referencia con el propósito de identificar y atender oportunamente cualquier otro evento que pudiera representar un riesgo.

Por lo anterior, instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Coordinadora de los Institutos de Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar y a Pemex, a mantener la revisión profunda de las condiciones higiénico sanitarias de los servicios de alimentación en sus unidades hospitalarias del sector público en atención a las condiciones de preparación, almacenamiento y suministro de alimento; así como sobre las condiciones sanitarias de las cocinas y los comedores.