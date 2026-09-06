Entra en vigencia el 21 de octubre Pase Turístico para autos foráneos en Nuevo León

A partir del próximo 21 de octubre, los vehículos foráneos que circulen en Nuevo León deberán contar con un Pase Turístico que expedirá el Instituto de Control Vehicular (ICVNL).

Anteriormente, ya se había anunciado la medida que entrará en operación a partir de esa fecha después de que este lunes entrarán en vigor los lineamientos y comenzará a operar 45 días después.

“Los vehículos foráneos deberán portar el pase turístico a partir del 21 de octubre, de conformidad con los transitorios primero y segundo del Acuerdo”, precisó el ICVNL en un comunicado.

El Pase Turístico permite a los vehículos circular en Nuevo León de 1 a 30 días. No obstante, los particulares que por motivos laborales, académicos o de negocios que necesiten que sus vehículos circulen más de 30 días, se contará con el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP) mismo que también se tramita en el ICVNL.

El Pase Turístico es 100 por ciento gratuito y se tramita en línea a través del portal www.icvnl.gob.mx/ paseturistico.