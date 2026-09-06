FGR reconoce a 39 agentes de la Policía Federal Ministerial por su labor

Los policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR), entre las actividades que ejecutan, cumplen órdenes de aprehensión, trabajan en la búsqueda de una víctima desaparecida, protegen a víctimas, siguen una línea de investigación durante días o meses y participan en operativos donde su vida está en riesgo. Estas acciones y la labor diaria fueron reconocidas por la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos.

En su mensaje, Godoy Ramos recordó que, desde el inicio de su administración, se ha impulsado un nuevo modelo científico de investigación e inteligencia, sostenido en la experiencia, capacidad y compromiso de las personas que integran esta institución.

Excélsior / FGR

“Reconozco su compromiso con México, con el pueblo, con sus familias y con esta institución; una vocación de servicio que se expresa en disciplina, responsabilidad y respeto. Ustedes desempeñan una de las funciones sustantivas de la Fiscalía General de la República, determinante para alcanzar los fines constitucionales del proceso penal y para contribuir al éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, subrayó la fiscal general Ernestina Godoy.

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39 mujeres y hombres servidores públicos recibieron un reconocimiento de manos de la fiscal general de la República, durante la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía Federal Ministerial (PFM) 2026.

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Las y los agentes galardonados pertenecen a las unidades de Investigación Policial, de Operaciones Especiales, Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Unidad de Operaciones de Alto Impacto, de la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro, la Unidad de Despliegue Nacional y la de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.

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Fueron más de un centenar de familiares quienes les acompañaron a recibir la premiación, no solo de carácter económico, sino también de las autoridades que componen parte de la FGR.

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“Su ejemplo fortalece nuestros valores, nuestra cultura organizacional y el camino de las nuevas generaciones de policías y agentes ministeriales. Siempre les digo, tenemos el honor de trabajar al servicio de la procuración de justicia para contribuir al bienestar, la paz y la seguridad”, afirmó Ernestina Godoy Ramos.

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En tanto, Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), enfatizó que la verdadera fortaleza de las y los agentes está en la calidad de las investigaciones, en el análisis oportuno de la información, en el trabajo policial, en la planeación operativa y en la capacidad para convertir cada indicio en evidencia útil para un proceso penal.

Manuel de Jesús Gómez Rojas, titular de la PFM, pidió a las y los elementos que nunca olviden que representan a la Fiscalía General de la República (FGR) y que su actuación debe estar siempre acompañada de legalidad y respeto a los derechos humanos.

“Nunca olvidemos quiénes somos y a quién representamos. Representamos a la Fiscalía General de la República, representamos a la Agencia de Investigación Criminal, pero sobre todo representamos al Estado mexicano y cada vez que uno de nosotros porta una placa, un arma, un uniforme o participa en una investigación, lleva consigo el prestigio y la responsabilidad de nuestra institución. Nuestra actuación debe estar siempre acompañada de legalidad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y absoluta integridad, porque nuestra autoridad no proviene únicamente de la placa”, afirmó Gómez Rojas.

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Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, anunció la convocatoria dirigida al personal de la institución para la creación de la letra del himno de la Policía Federal Ministerial.

“La Fiscalía General de la República, a través del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, convoca al concurso para la creación de la letra del himno de la Policía Federal Ministerial. Queremos que este himno nazca de quienes conocen y viven cotidianamente el significado de servir a México desde la investigación ministerial, que sus palabras hablen de nuestra identidad, de nuestro espíritu de cuerpo y de la responsabilidad y el orgullo que implica formar parte de esta institución”, añadió y destacó que habrá un premio económico para la composición ganadora. La convocatoria estará abierta del 4 de septiembre al 4 de noviembre de 2026.