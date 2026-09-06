Capturan en Morelia a profesor exhibido en redes por abuso a estudiante

El profesor que aparece en varios videos en los que se evidencian conductas de índole sexual en contra de algunos de sus alumnos, y que fueron expuestas en redes sociales el pasado 17 de agosto, fue detenido en Morelia.

En un operativo conjunto con las autoridades del estado de Michoacán, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Guanajuato cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, de 36 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de abusos sexuales en agravio de un adolescente.

La captura material del imputado se efectuó en la colonia Torreón Nuevo de la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que fue detenido.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos se registraron en las instalaciones de la Secundaria General número 20, Centeotl, en el municipio de Acámbaro, donde el hoy detenido se desempeñaba como docente.

Aprovechando su posición de autoridad y bajo el esquema de dinámicas de juego dentro del aula, José Luis “N” sometió en reiteradas ocasiones al adolescente afectado, tirándolo al suelo para realizar actos de índole sexual en su contra, ignorando las peticiones de la víctima para que se detuviera.

Estos actos ilícitos fueron documentados en video por compañeros de clase, material que forma parte de los elementos de prueba.

Tras la denuncia formal presentada por la madre, el Ministerio Público recabó los datos de prueba suficientes para que un juez de control dictara el auto de vinculación a proceso en contra de este sujeto por el delito de abusos sexuales.

Asimismo, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y determinó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.