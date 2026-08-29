Suspenden función de box de influencers tras actos vandálicos en CUM de Hermosillo

La función de boxeo entre influencers programada para este sábado 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo quedó suspendida luego de que se registran actos vandálicos en las instalaciones donde se llevaría a cabo el espectáculo, informó la Mesa Estatal de Seguridad del Estado.

La dependencia señala que la suspensión ocurre debido a que el promotor, pese a contar con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantiza las medidas de seguridad que está obligado a proporcionar para la realización del evento.

El comunicado fue publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora en su cuenta de la red social X, donde se informa sobre la cancelación de la función y se detallan las circunstancias que llevan a las autoridades a suspender el espectáculo.

Actos vandálicos afectan la organización del evento

De acuerdo con la información difundida por la autoridad estatal, los actos vandálicos registrados durante la noche del viernes están dirigidos específicamente contra la producción y organización de la función de boxeo entre influencers.

La Mesa Estatal de Seguridad precisa que los hechos no tienen como objetivo los espacios públicos del Centro de Usos Múltiples (CUM) ni a las personas usuarias de esas instalaciones.

La autoridad también informa que no se reportan personas lesionadas como consecuencia de los hechos registrados en el inmueble donde estaba prevista la función.

Autoridades buscan identificar a los responsables

Tras los actos registrados, las autoridades ya realizan las acciones correspondientes para identificar y detener a los responsables de los hechos vandálicos.

La Mesa Estatal de Seguridad señala que quienes sean identificados como responsables deberán responder ante la autoridad competente por los actos cometidos.

La dependencia estatal no reporta personas lesionadas y precisa que las acciones de las autoridades se mantienen para ubicar a quienes participan en los hechos registrados contra la producción y organización del evento.

Reclamos por boletos deberán dirigirse al promotor

Ante la suspensión de la función, la autoridad estatal precisa que cualquier reclamo relacionado con la venta de boletos deberá ser dirigido al propio promotor, al ser el responsable de la organización y comercialización del espectáculo.

La función estaba programada para el sábado 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, donde se llevaría a cabo el evento de boxeo entre influencers. La Mesa Estatal de Seguridad reitera que los hechos vandálicos están dirigidos contra la producción y organización del espectáculo, y no contra los espacios públicos ni las personas que utilizan las instalaciones.

*mcam