Descartan que la salida de Enrique Inzunza afecte a Morena en el Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró ayer que la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena no afectará la mayoría del oficialismo en el Senado.

“Tienen la mayoría. Tienen la mayoría”, respondió rápidamente a preguntas sobre el caso del legislador sinaloense.

También informó que no habrá proyecto preferente, pero sí “muchas iniciativas”.

Entrevistada luego de reunirse a puerta cerrada con los senadores de la bancada morenista, la funcionaria federal expresó que “no hay ninguna instrucción” para los senadores, “solamente un reconocimiento por su trabajo y también hablamos de que vi un grupo parlamentario unido. Vi también mucho compromiso”.

El viernes, Excélsior informó que la salida del senador sinaloense Enrique Inzunza de la bancada de Morena, la ausencia de Gabriela Evangelina Pinedo Morales, suplente de la zacatecana Verónica Díaz, y las aspiraciones políticas de la expriista Cynthia López Castro, generan un escenario adverso para el oficialismo en el Senado, ya que con ellas pierde la mayoría calificada que le permite aprobar reformas constitucionales.

Morena tiene registrados 67 integrantes en la cámara alta, pero la salida de Inzunza y la ausencia de Pinedo Morales, actual secretaria de Educación de Zacatecas, dejan el total actual en 65 senadores.

Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa. Cuartoscuro

Además, Cynthia López Castro, quien llegó al Senado como priista pero ahora es parte de la bancada morenista, anunció que solicitará licencia de su cargo porque aspira a convertirse en alcaldesa de Cuauhtémoc.

Esta última situación representa otro voto perdido para el oficialismo debido a que su suplente, Alicia Virginia Téllez Sánchez, es priista.

Así, Morena corre el riesgo de quedarse con 64 integrantes en la cámara alta que, sumados a los 14 legisladores del Partido Verde y los seis del Partido del Trabajo suman 84 votos, es decir, dos por debajo de los 86 que requiere para mantener la mayoría calificada.

La plenaria de los senadores de Morena se realizó en sesiones secretas por decisión de un grupo de senadoras y senadores morenistas.