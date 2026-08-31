Grupo RICA apuesta por niñez y medio ambiente en Hidalgo y Morelos

La sostenibilidad corporativa comienza a medirse menos por declaraciones y más por resultados concretos en las comunidades. Bajo esa lógica, Grupo RICA, embotellador de la Industria Mexicana de Coca-Cola con presencia en Hidalgo, Morelos y parte de Puebla, ha comenzado a articular iniciativas que combinan inversión social, desarrollo de nuevas generaciones y recuperación ambiental.

Uno de los principales vehículos para hacerlo es Fundación Misión de Doña Margarita, brazo social de Grupo RICA, que cuenta con más de 27 años de historia y ha beneficiado a más de 39,000 personas a través de sus programas.

Este verano, la Fundación realizó la edición número 17 de su Curso de Verano, en el que participaron 147 niñas y niños. Del total, 98 asistieron presencialmente a las sedes de Pachuca y Cuautla, mientras que otros 49 se incorporaron a actividades virtuales.

El programa reunió a hijas e hijos de colaboradores de Grupo RICA, familias de clientes tenderos y participantes de las comunidades.

Durante tres semanas, los menores participaron en actividades de teatro, pintura, baile, yoga, cocina, inglés, ciencias y ejercicio, para desarrollar creatividad, convivencia, hábitos saludables y habilidades como el trabajo en equipo.

"Cuando una comunidad se une para impulsar el desarrollo de sus niñas y niños, los resultados se reflejan en cada aprendizaje, en cada amistad que construyen y en los recuerdos que permanecerán con ellos para toda la vida", señaló Nancy Leo, directora de Fundación Misión de Doña Margarita.

La estrategia comunitaria de Grupo RICA no se limita al componente social.

En agosto, la compañía también realizó jornadas simultáneas de reforestación en Hidalgo y Morelos que movilizaron a más de 350 voluntarios y permitieron plantar 3,300 árboles y plantas nativas en 3.3 hectáreas.

En Pachuca, 150 voluntarios participaron en la restauración de 1.5 hectáreas del Ejido de Santiago Tlapacoya, donde fueron establecidos 1,850 ejemplares de especies como maguey, mezquite, huizache, cedro blanco, pino greggii y tejocote.

En Cuautla, 200 participantes plantaron 1,410 árboles en 1.8 hectáreas del Balneario Ejidal Las Tazas, una zona vinculada con los manantiales naturales de Cuautlixco y la cuenca del río Cuautla.

Uno de los elementos es su horizonte de largo plazo. Las áreas intervenidas contarán con seguimiento y mantenimiento durante 12 meses, incluyendo riegos de auxilio, monitoreo de supervivencia y reposición de plantas, con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia de 80 % durante el primer año.

"Cada árbol que hoy sembramos representa una inversión en el futuro. En Grupo RICA creemos que la sostenibilidad se construye con acciones concretas y con la participación activa de las personas", afirmó Miguel Guizado, director general de Grupo RICA.

Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento técnico de Ecopil y la participación de instituciones educativas, organismos empresariales, autoridades y organizaciones sociales.

Para Grupo RICA, el reto será mantener esa lógica de continuidad y medición. La combinación de programas enfocados en la niñez, el desarrollo social y la recuperación de ecosistemas apunta hacia una visión de sostenibilidad en la que la empresa busca generar impacto más allá de su operación: fortalecer a las personas, las comunidades y el entorno donde desarrolla su actividad.