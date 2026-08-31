Kenia López deja la Mesa Directiva; va por una etapa “más panista” en San Lázaro

La panista Kenia López Rabadán se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que dejará este martes 1 de septiembre, tras un año en el que, afirmó, demostró que es posible ejercer la institucionalidad y representar la pluralidad desde uno de los principales espacios del Estado mexicano.

En un encuentro con los medios que cubren la fuente legislativa, López Rabadán sostuvo que durante su presidencia mantuvo el respeto a todas las fuerzas políticas, pese a las profundas diferencias sobre el rumbo del país.

“Hemos demostrado que sí se puede ser institucional desde la presidencia de la Cámara y que la pluralidad siempre será buena para estos espacios deliberativos”, afirmó.

Aseguró que deja una Cámara y un país políticamente complejos, marcados por la confrontación entre dos proyectos de nación claramente diferenciados.

“Es obvio que hay dos proyectos de país, es obvio que hay dos visiones distintas de entender el futuro de nuestra nación; es claro que cada posición tiene que defender su argumentación; pero también hay que decirlo, me parece que la polarización de manera cruda no le sirve a México, no le sirve a los ciudadanos”, señaló.

Frente a este escenario, consideró indispensable que las distintas fuerzas políticas encuentren coincidencias en temas que, dijo, forman parte de las principales preocupaciones de los mexicanos.

Por último, adelantó que, una vez concluida su responsabilidad al frente de la Mesa Directiva, comenzará una nueva etapa “desde el partido y desde la diputación”.

Sin embargo, evitó precisar si buscará reelegirse en San Lázaro en el proceso electoral que comenzará el próximo 10 de septiembre. Recalcó que es una panista convencida de su ideología y filiación partidista y que, en su nueva etapa, continuará haciendo política desde esa visión.