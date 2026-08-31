Mejorar la salud mental, el objetivo de los profesionales de la Psicología, dice experta

La Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece una formación integral que permite comprender al ser humano desde sus bases biológicas hasta las dimensiones más profundas de su desarrollo emocional, social y conductual. El programa analiza las distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez, así como los procesos que influyen en el comportamiento dentro de los contextos familiar, educativo, laboral e individual. El propósito de esta formación es contribuir al bienestar y la salud mental de las personas, afirmó la Mtra. Claudia Vera, directora de la Licenciatura en Psicología de la UAG.

Durante su preparación académica, los estudiantes desarrollan competencias fundamentales para su ejercicio profesional, entre ellas inteligencia emocional, liderazgo, habilidades directivas, negociación, comunicación efectiva y hábitos de vida saludable, herramientas que les permiten responder a los desafíos de un entorno cada vez más complejo.

La Mtra. Vera destacó que uno de los valores esenciales que promueve el programa es la empatía. Para fortalecer esta competencia, la universidad mantiene convenios con instituciones públicas y privadas donde los alumnos conviven con adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. Estas experiencias favorecen la escucha activa, la comprensión de distintas realidades y una formación profesional con mayor sentido de responsabilidad y compromiso social.

La internacionalización también forma parte de la experiencia académica. Gracias a más de 42 convenios con instituciones de distintos países, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en programas de intercambio que fortalecen su capacidad de adaptación y amplían su perspectiva profesional.

Para quienes prefieren permanecer en México, la UAG ofrece alternativas como master classes, clases espejo con universidades de países como Ecuador y Colombia, además de conferencias impartidas por especialistas internacionales que comparten conocimientos respaldados por investigación científica y experiencia profesional. A ello se suman congresos internacionales, presentaciones de libros, carteles de investigación y talleres especializados, que abordan temas de actualidad como la inteligencia artificial, su aplicación, los retos éticos y su impacto en el desarrollo humano.

La formación práctica inicia desde los primeros semestres mediante el uso de simuladores, una Cámara de Gesell profesional, el Centro Inmersivo de Educación en Salud y diversos laboratorios especializados. Posteriormente, los estudiantes realizan prácticas en hospitales, clínicas de salud mental, instituciones educativas y en las clínicas de atención psicológica de la propia universidad, donde brindan orientación a pacientes reales.

Gracias a este modelo de aprendizaje, los egresados acumulan más de mil horas de experiencia práctica antes de concluir la licenciatura, lo que fortalece su preparación para incorporarse al ámbito profesional.

"La Licenciatura en Psicología de la UAG reúne los elementos necesarios para formar profesionales con sólidos conocimientos, habilidades y valores éticos que les permitan contribuir al bienestar de la sociedad y promover la salud mental en los ámbitos clínico, educativo, empresarial y de investigación", concluyó la Mtra. Claudia Vera.